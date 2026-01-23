فرق شرطية تكتيكية من 21 دولة في قارة آسيا تخوض تحدي "سوات"

دبي في 23 يناير / وام / سجلت فرق من نخب الوحدات الشرطية الخاصة وفرق التدخل السريع والفرق التكتيكية من 21 دولة على مستوى قارة آسيا، لخوض منافسات النسخة السابعة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026"، التي ستقام من 7 إلى 11 فبراير المُقبل في المدينة التدريبية بالروية في دبي.

وأكدت اللجنة أن تسجيل الفرق جاء بعد تأكيد جاهزيتها لخوض منافسات التحدي الذي يُعد واحداً من أكبر التحديات العالمية التي تُعنى بالمنافسات الخاصة بالفرق التخصصية التكتيكية من مختلف الأجهزة والوحدات الشرطية.

وبينت اللجنة أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يهدف إلى تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المُشاركة، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المُختلفة، مُبينةً أن التحدي يتضمن 5 تحديات تحتاج من كل فريق إظهار قدراته التكتيكية والبدنية والمهارية من أجل حصد النقاط بشكل يومي، وصولاً إلى تحقيق أعلى مجموع من النقاط في المجموع العام للفوز بالتحدي، فيما يستطيع أفراد الجمهور حضور المنافسات وتشجيع الفرق.