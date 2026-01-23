الاتحاد للماء والكهرباء تشارك ضمن تحالفات تطوير مشروعي المسفاة والدقم في سلطنة عُمان

دبي في 23 يناير/ وام/ أعلنت الاتحاد للماء والكهرباء عن مشاركتها ضمن تحالفات تطوير مشروعي المسفاة والدقم لإنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان، وذلك عقب توقيع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه اتفاقيات تحالف تقوده شركة نبراس للطاقة لتطوير مشروع المسفاة، وآخر تقوده شركة كوريا ويسترن باور لتطوير مشروع الدقم، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو مليار ريال عُماني.

يضم تحالف مشروع المسفاة كلاً من الاتحاد للماء والكهرباء وشركة بهوان لخدمات البنية التحتية، ويتولى تطوير محطة المسفاة لإنتاج الكهرباء بسعة إجمالية تبلغ نحو 1,700 ميغاواط، فيما يضم تحالف مشروع الدقم شركة نبراس للطاقة، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة بهوان لخدمات البنية التحتية، ويتولى تطوير محطة الدقم لإنتاج الكهرباء بسعة إجمالية تبلغ نحو 877 ميغاواط. يعتمد المشروعان على محطات توربينات غازية ذات دورة مركبة متقدمة عالية الكفاءة، بما يعزز كفاءة استخدام الوقود ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع عند دخولها حيز التشغيل، في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية في سلطنة عُمان ودعم النمو الاقتصادي والصناعي، إلى جانب جاهزيتها للدمج مستقبلاً مع أنظمة التقاط الكربون، بما يدعم توجه السلطنة نحو نظام طاقة منخفض الانبعاثات الكربونية.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء: "تعكس هذه الشراكة التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الإقليمي القائم على الاستدامة وتبادل المنفعة في قطاع الطاقة. من خلال شراكتنا مع سلطنة عُمان الشقيقة، نعمل على دعم تطوير منظومات توليد طاقة تتسم بالكفاءة والمرونة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وموثوقية الإمدادات، وبما يتماشى مع التوجهات العالمية للتحول التدريجي نحو أنظمة طاقة منخفضة الانبعاثات. نثمّن العلاقات الثنائية الراسخة بين بلدينا، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون البنّاء بما يحقق نتائج عملية تدعم النمو المستدام والاستقرار الإقليمي على المدى الطويل".

وكان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، قد أكد أن مشروعي المسفاة والدقم يمثلان خطوة مهمة في تعزيز منظومة الطاقة الوطنية، وتجسيدًا لالتزام سلطنة عُمان بتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 والحياد الصفري بحلول عام 2050، من خلال اعتماد تقنيات عالية الكفاءة قادرة على العمل بمزيج وقود يحتوي على ما يصل إلى 30% من الهيدروجين.

وقال سعادة معالي المهندس سعد شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر ورئيس مجلس إدارة شركة نبراس للطاقة، أن المشروعين سيسهمان في تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في سلطنة عُمان، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص عمل للكفاءات العُمانية.

من جانبه، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: "تأتي مشاركتنا في مشروعي المسفاة والدقم امتدادًا لدور الاتحاد للماء والكهرباء كشريك تطوير إقليمي في مشاريع البنية التحتية الحيوية، مستندين إلى خبراتنا في تطوير وتشغيل المشاريع واسعة النطاق. تنسجم هذه المشاركة مع التزامنا بدعم أمن الطاقة الإقليمي، وتعزيز التكامل الخليجي، والمساهمة في تطوير حلول توليد طاقة تتسم بالكفاءة والجاهزية لمتطلبات التحول منخفض الانبعاثات الكربونية".

يعد انضمام شركة الاتحاد للماء والكهرباء إلى هذه التحالفات الإستراتيجية امتدادا لدورها كمرفق خدمي رائد يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمجتمعي المستدام، ويعزز حضورها كشريك تنموي فاعل في مشاريع البنية التحتية الحيوية على مستوى المنطقة. تخدم الشركة أكثر من 2 مليون نسمة في شمال الإمارات، وتشغّل شبكة إمدادات مياه وخطوط كهرباء يتجاوز طولها 23 ألف كم، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى الخليجي والإقليمي.