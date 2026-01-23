مخيم المربعانية في الظفرة يعزز الوعي بالتراث لدى أصحاب الهمم

الظفرة في 23 يناير/ وام/ استقبل مخيم المربعانية في منطقة الظفرة، طلاب مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل التابع لهيئة زايد لأصحاب الهمم، في زيارة عكست التزام المخيم بأن يكون التراث الإماراتي مساحة مفتوحة للجميع، وتجربة إنسانية تُعاش ولا تُروى فقط.

وتجوّل الطلبة في أركان المخيم، واطّلعوا على ملامح الحياة التي عاشها الآباء والأجداد، من المجالس التراثية وركن القهوة العربية إلى الصقارة والألعاب الشعبية، ضمن محطات تفاعلية قُدّمت بأسلوب مبسّط يراعي اختلاف القدرات ويضع المشاركة في مقدمة التجربة.

وشهدت الزيارة تفاعلًا من الطلبة مع الأنشطة والأدوات التراثية، حيث شاركوا في عدد من الفعاليات، في مشهد عكس الأثر الحقيقي للتجربة في تعزيز الثقة بالنفس، وتحفيز التواصل، وترسيخ الشعور بالانتماء بعيدًا عن الطابع الشكلي للزيارات.

وحرص فريق مخيم المربعانية على توفير بيئة آمنة وداعمة، تُمكّن أصحاب الهمم من التفاعل الكامل مع البرامج، مع تقديم الشرح والمعلومة بطريقة واضحة ومباشرة، انطلاقًا من قناعة بأن الدمج الفعلي يبدأ من تصميم التجربة نفسها.

وتأتي الزيارة ضمن رؤية المخيم التي تؤكد أن التراث الإماراتي ليس حكرًا على فئة، بل مسؤولية جماعية وقيمة جامعة، تُنقل عبر الممارسة والتجربة الحيّة، وتغرس مفاهيم الاحترام والتكافل في مختلف فئات المجتمع.

وتواصل إدارة المخيم استقبال المدارس والمراكز والمؤسسات، ضمن برنامج متكامل يهدف إلى ربط الأجيال بتراث الآباء والأجداد، وتعزيز الهوية الوطنية.