الذهب يستقر بعد اقترابه من 5 آلاف دولارللأونصة

عواصم في 23 يناير/وام/ استقرت أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاع قياسي اقترب من خمسة آلاف دولار للأوقية فيما اقتربت أسعار الفضة من مستوى

100 دولاربدعم من عمليات الشراء المتزايدة وعوامل أساسية قوية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4931.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1332 بتوقيت جرينتش ‌بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4967.03 دولار في وقت سابق من اليوم. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.4 بالمئة إلى 4934.20 دولار للأوقية.

كان الذهب قد تراجع في المعاملات الفورية بسبب اتجاه المستثمرين لجني الأرباح .

وسجلت أسعار الفضة والبلاتين أيضا أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقفزت الأسعار 14 بالمئة منذ بداية العام.

وساهمت عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية والاتجاه الأوسع نحو التخلص من الدولار ‍في دفع أسعار ‌الذهب إلى مستويات

قياسية، إذ يسعى المستثمرون ‌إلى التحوط من مخاطر السياسات النقدية العالمية وتقلباتها.

وحققت الفضة مكاسب 37 بالمئة منذ بداية العام.

وصعد البلاتين في ‌المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 2667.47 دولار للأوقية بعد أن بلغ مستوى قياسيا عند 2684.43 دولار في وقت

سابق. ⁠وارتفع البلاتين 30 بالمئة منذ بداية العام. وتراجع البلاديوم ⁠0.7 بالمئة إلى 1907.45 دولار.

