سعود بن صقر يستقبل وفدا من شركة "سامسونج للإلكترونيات"

رأس الخيمة في 23 يناير/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس ند الحبّي بمدينة صقر بن محمد، اليوم، وفداً من شركة «سامسونج للإلكترونيات»، برئاسة جاييون جونغ، النائبة التنفيذية للرئيس ورئيسة فريق «SmartThings» في شركة سامسونج للإلكترونيات.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوفد، وبحث معهم فرص التعاون في مجال تطبيقات التكنولوجيا الذكية بما يدعم التحول الرقمي والابتكار في الإمارة.

وتناول اللقاء مجالات التعاون في تطوير منظومات المدن الذكية وتطبيقات إنترنت الأشياء، وحلول المنازل والمرافق الذكية، وتكامل المنصات الرقمية للارتقاء بجودة الخدمات، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لدعم التنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية، وتحفيز الابتكار في القطاعات الحيوية.

وجرى خلال اللقاء استعراض ما تتمتع به رأس الخيمة من فرص استثمارية واعدة ومقومات داعمة لنمو الأعمال، تشمل موقعها الإستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، وسهولة ممارسة الأعمال، وتكامل منظومتها الاقتصادية، وحرصها على بناء شراكات طويلة الأمد مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدين اهتمام «سامسونج للإلكترونيات» باستكشاف آفاق التعاون مع الجهات المعنية في الإمارة وتبادل الخبرات في تطوير حلول ذكية قابلة للتوسع تدعم مسارات التحول الرقمي وتعزز الاستفادة من التقنيات المتقدمة في خدمة المجتمعات.