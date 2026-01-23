القوة الأمنية الإماراتية المشاركة في تمرين "أمن الخليج العربي 4" تصل إلى دولة قطر

الدوحة في 23 يناير/ وام/ وصلت القوة الأمنية الإماراتية المشاركة في التمرين التعبوي الخليجي المشترك "أمن الخليج العربي 4" إلى دولة قطر الشقيقة للمشاركة في فعاليات التمرين التي تُقام هناك خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل، بمشاركة الأجهزة والقوات الشرطية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب وحدات أمنية متخصصة من الولايات المتحدة، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المشتركة.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تعزيز التعاون الأمني الخليجي المشترك ورفع مستوى التنسيق والتكامل الميداني بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس، وصولاً إلى منظومة أمنية متماسكة قادرة على التعامل مع التحديات والمتغيرات الشرطية والأمنية والميدانية المختلفة.

ويتضمن تمرين "أمن الخليج العربي 4" سلسلة من البرامج التدريبية المشتركة التي تحاكي سيناريوهات واقعية في مجالات متعددة، بما يتيح اختبار وتطوير الخطط والإجراءات التشغيلية، وتعزيز التنسيق الميداني وتكامل الأدوار بين الوحدات والقوات المشاركة، إلى جانب دعم تبادل الخبرات ورفع الكفاءة المهنية في التعامل مع مختلف الحالات الأمنية.

ويُعَد هذا التمرين إحدى أبرز التمارين التعبوية الخليجية المشتركة، ويجسد الحرص المستمر الذي تبديه الأجهزة الأمنية بدول المجلس على تعزيز العمل الشرطي الخليجي المشترك، وتطوير قدراتها بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار دول المنطقة.