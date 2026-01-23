سالم بن عبد الرحمن القاسمي يشهد انطلاق طواف الشارقة الدولي الـ 11 للدراجات الهوائية

الشارقة في 23 يناير/ وام/ شهد الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، ظهر اليوم الجمعة، انطلاق طواف الشارقة الدولي الحادي عشر للدراجات الهوائية في مرحلته الأولى "الفخر والعطاء"، وذلك من جزيرة العلم بمدينة الشارقة، وينتهي في مزرعة القمح بمليحة، وذلك لمسافة 129.6 كيلومتر.

استهل حفل الانطلاق بعروض من نادي الشارقة للرياضات البحرية، وعروض شعبية وتراثية، بعدها أعطى رئيس مكتب سمو الحاكم إشارة البدء إيذاناً لانطلاق السباق.

وتتوزع مسافة السباق الكلية على 5 مراحل، وتتضمن طوافاً محلياً للشباب، وسباقا خاصا للمعاقين، إلى جانب المحترفين، حيث يستمر السباق حتى يوم الثلاثاء المقبل 27 يناير، بمشاركة 162 دراجاً من 18 دولة، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، يمثلون 27 فريقاً ومنتخباً.

وتتواصل خلال الأيام المقبلة مراحل الحدث الدولي الكبير، الذي تبلغ مسافته الكلية 503 كم، حيث تقام المرحلة الثانية "الجبيل" لمسافة 129.56 كم، وتنطلق من أمام سوق الجبيل في مدينة الشارقة، وتنتهي في سوق الجبيل بمدينة كلباء. وتنطلق المرحلة الثالثة "الحيرة" لمسافة 9.8 كم بنظام ضد الساعة، وتختتم في بلدة الحيرة بالشارقة.

أما المرحلة الرابعة " الشرقية" لمسافة 133 كم، فتنطلق من جزيرة دبا الحصن، وتختتم في استراحة السحب بمدينة خورفكان، بينما تنطلق المرحلة الخامسة والأخيرة "التراث والحضارة" لمسافة 100.09 كم، وتبدأ من أمام نادي الشارقة للصقارين، وتنتهي عند مسجد الشارقة الكبير.

ويشارك بالطواف في نسخته الحادية عشرة عدد من الفرق والمنتخبات العالمية، وهي: الإمارات «جين زد»، وترينجانو الماليزي، وروجاي التايلاندي، وإم بي إتش الهنغاري، وتوسكانا الإيطالي، وبلدية إسطنبول التركي، ويونيفرس الهولندي، وكينان الياباني، وفاكتور السلوفيني، ولي نينغ ستار الصيني، إلى جانب الفريق الإقليمي هوت سافوا الفرنسي.

ومن داخل الدولة يشارك عدد من الفرق، وهي: الشارقة، وخورفكان، وشرطة دبي، وأبوظبي للدراجات، وشباب الأهلي دبي، والنصر، وجديفا الإماراتي، وإيرويكس الإماراتي، إلى جانب فريق قطر للمحترفين، وفريق أوبيدوس البرتغالي، إضافة إلى منتخبات الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والعراق، والبحرين، وتونس، ورواندا.

ويشهد الحدث العالمي الكبير، الذي يمثل تظاهرةً رياضية وسياحية مميزة بالإمارة، إقامة العديد من الفعاليات التراثية والبحرية المصاحبة في بداية ونهاية كل مرحلة، ومسابقات وتقديم جوائز للجماهير، كما تم إضافة مسارات جديدة في نسخة هذا العام، تطوف بعدد من المعالم المتنوعة التي تجمع بين التراث والحداثة، وتعكس الهوية الحضارية والثقافية للإمارة.

حضر انطلاق الطواف إلى جانب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، كل من: الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وعبدالله سلطان الدح رئيس اللجنة المنظمة للطواف، والدكتور أشرف محمد الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، ومحمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الجهات والمؤسسات الراعية والداعمة، والأجهزة الإعلامية.