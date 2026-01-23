"إسطبلات إسناد" تحصد "لقب السيدات" في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

أبوظبي في 23 يناير/وام/ أحرزت الفارسة ليا روز ماري، من "إسطبلات إسناد" لقب سباق كأس السيدات للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم اليوم ، بقرية بوذيب العالمية بالختم، ضمن اليوم الثاني لمهرجان الشيخ سلطان بن زايد الدولي للقدرة.

وانتزعت البطلة اللقب على صهوة الجواد "آر أو سورينو"، محققة 3:44:00 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 26.79 كلم/ساعة، وجاءت ثانية الفارسة ميلينا منديز على صهوة الجواد "جمال بيوتي"، لإسطبلات "إم 7"، بزمن قدره 3:44:02 ساعة، وثالثة الفارسة ألفينا جابدراشيتوف على صهوة الجواد "إس دبليو لاستورث" لإسطبلات العاصفة، مسجلة 3:44:04 ساعة.

وتوج الفائزات أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وعبد الله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة بالاتحاد، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد.

ويشهد المهرجان بعد غد الأحد انطلاق سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد الدولي للقدرة، لمسافة 160 كلم، والمصنف دولياً بنجمتين على مدار يومين، وتبلغ مسافة اليوم الأول 80 كلم، والثاني 80 كلم أيضا، ويقام بالتزامن مع الجولة الأولى يوم الاثنين، سباق الشباب والناشئين الدولي لمسافة 100 كلم "فئة النجمة".