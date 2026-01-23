بلدية عجمان تكرم أكثر من 60 شريكا في ملتقى الشركاء السادس

عجمان في 23 يناير /وام/ نظّمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ملتقى الشركاء السادس،وكرمت أكثر من 60 من الشركاء الاستراتيجيين وشركاء الخدمات والعمليات، والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز التعليم، وشركاء المسؤولية المجتمعية .

وأكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن الشركاء يمثلون عنصرًا رئيسيًا في منظومة العمل المؤسسي وأن ما تحقق من إنجازات في الإمارة هو نتاج تكامل المهام وتضافر الجهود بين الدائرة وشركائها من مختلف القطاعات، موضحًا أن الشراكة الفاعلة تسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة واستدامة،التي التي تنعكس إيجابًا على المجتمع وجودة الحياة في الإمارة.

وشهد الملتقى اطلاع الشركاء على الخارطة الاستراتيجية للدائرة 2025–2027، والتي توضح رؤيتها المتمثلة في تحقيق تنمية مستدامة تنعم بها الأجيال، وتركّز على رسالة الدائرة الهادفة إلى بناء إمارة عصرية وفق منظومة مستدامة تلبي احتياجات السكان، من خلال التطوير الحضري، والبنية التحتية، والبيئة، والصحة، والسلامة العامة، بما يحقق جودة الحياة في عجمان.

وتضمن الملتقى كلمة لسعادة الدكتور محمد الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بعنوان «الشراكة العابرة للحدود»، استعرض خلالها أهمية الشراكات الاستراتيجية في بناء القدرات وتعزيز التعاون المؤسسي محليًا ودوليًا، مؤكدًا مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في ترسيخ علاقات التعاون الإيجابي والتسامح، فهي جسر دبلوماسي يربط بين الشرق والغرب، ومركزًا للتواصل العالمي، ومنارة لترسيخ تعددية الأطراف، وحاضنة للدعم الإنساني.

كما شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين الدائرة وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ووقعها كل من سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، وسعادة الدكتور محمد الظاهري نائب مدير عام الأكاديمية، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، وتوثيق التنسيق المتبادل في مجال التدريب والتطوير المهني للكوادر البشرية.

وأطلقت الدائرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مبادرة المنازل الصديقة للأسرة، والتي تهدف إلى إعداد مجموعة من التصاميم السكنية الحديثة التي تعكس الهوية والقيم الأسرية الأصيلة، وتراعي احتياجات الأسرة الإماراتية وتطور متغيراتها خلال مختلف مراحلها.

وأكدت الدائرة أن تنفيذ المبادرة سيتم بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يضمن تكامل الجوانب الفنية والخدمية في التصاميم المقترحة، حيث سيتم اعتماد المخططات بالتنسيق مع الشركاء المختصين في شركة عجمان للصرف الصحي، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة اتصالات لضمان جاهزية التصاميم للتطبيق وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.