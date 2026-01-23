"معرض جواهر الإمارات 2026" ينطلق 28 يناير

"معرض جواهر الإمارات 2026" ينطلق في 28 يناير

الشارقة في 23 يناير / وام / ينظم مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 28 يناير الجاري حتى الأول من فبراير المقبل النسخة السابعة من "معرض جواهر الإمارات 2026" بمشاركة أكثر من 180 من أبرز صانعي المجوهرات في الدولة و500 علامة تجارية إلى جانب نخبة من المصممين العالميين.

يشهد المعرض هذا العام قفزة نوعية في مساحته التي تصل إلى 12,000 متر مربع وسط مشاركات من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا ويعرض أحدث التصاميم من الذهب والألماس والمجوهرات المصنّعة واللؤلؤ والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة.

ويستقطب المعرض طوال خمسة أيام نخبة المصممين وعشاق المجوهرات وكبار المشترين وشخصيات بارزة ويضم أجنحة متنوعة تعكس زخم صناعة المجوهرات من قطر و السعودية و لبنان و سنغافورة و تايلاند و روسيا و تركيا و باكستان و الهند وإيطاليا وغيرها فضلاً عن عارضين من الإمارات وجناح خاص يبرز إبداعات المصممين الإماراتيين الذين أثبتوا حضورهم بفاعلية في هذا المجال.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن النجاح اللافت الذي حققته الدورات السابقة من المعرض من حيث المشاركات الواسعة للعارضين والإقبال الكبير من الزوار وتنامي قيمة المشتريات يعكس الثقة المتزايدة بالمعرض ويشكل دافعاً مستمراً لتطوير الخدمات وتقديم برامج مبتكرة مشيراً إلى أن المعرض يمثل منصة استراتيجية لدعم قطاع الذهب والمجوهرات في الدولة وأداة فاعلة لتعزيز مكانة الشارقة محورا إقليميا ودوليا لهذه الصناعة.

ونوه إلى حرص المركز على توسيع نطاق المشاركة الدولية وجذب علامات تجارية عالمية جديدة وتعزيز مشاركة المصممين الإماراتيين مشيراً إلى أن توقيت المعرض في بداية العام يعزز جاذبيته التجارية لاسيما مع ارتفاع بريق الذهب والطلب المتزايد عليه في الإمارات مما يمثل حافزاً قوياً للشركات للمشاركة والاستفادة من هذا الزخم.

ويعد المعرض فرصة فريدة للمشاركين لاستعراض أحدث إبداعاتهم والوصول إلى جمهور متنوع ومحترف حيث يتيح لهم الاستفادة من حملات تسويقية قوية وتغطية تمتد طوال أيام المعرض إلى جانب مزايا تنظيمية تشمل أسعاراً تنافسية لمساحات العرض ومرونة في تصميم الأجنحة وخيارات متعددة لبنائها مما يوفر بيئة مثالية تجمع بين الابتكار والتراث وتتيح للمصممين والشركات المحلية والعالمية توسيع نطاق أعمالهم.

ولأول مرة في تاريخ المعرض يشهد الحدث إطلاق جناح الفخامة الفاخر وهي مساحة حصرية مخصصة لأرقى دور المجوهرات والتصاميم الاستثنائية تضم نخبة من العلامات العالمية الفاخرة مما يمنح الزوار تجربة فريدة للاطلاع على أحدث إبداعات عالم المجوهرات الراقية واقتناء قطع استثنائية.

ويقدم المعرض لزواره فرص شراء مربحة وصفقات مميزة إلى جانب باقة من الفعاليات التفاعلية المتنوعة والجوائز الكبرى ومسابقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجوائز متنوعة إضافية مما يجعله وجهة رئيسية لعشاق الأناقة ومنصة لاكتشاف أحدث صيحات المجوهرات وتمثل هذه العناصر ميزة تنافسية إضافية وعاملاً رئيسياً في استقطاب المقيمين والزوار.

وضمن فعاليات النسخة السابعة من معرض جواهر الإمارات تُقام النسخة الثانية من "معرض لآلئ الشارقة" الذي تنظمه شركة لآلئ السويدي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبشراكة استراتيجية مع المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة (GIA) و يهدف إلى إحياء التراث البحري الإماراتي وإبراز قيمة اللؤلؤ الطبيعي ودعم وتنمية قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات وتعزيز مكانة الشارقة مركزا إقليميا ودوليا في هذا القطاع.

ويشتمل المعرض على فعاليات تراثية ومجموعة من الورش بينها ورشة لصياغة اللؤلؤ باستخدام معدات وأدوات تقليدية قديمة ومجلس تراثي لتجارة اللؤلؤ لعرض أدوات تجارة اللؤلؤ القديمة مع شرح أساليب البيع والشراء التقليدية وإتاحة شراء اللؤلؤ الطبيعي.