الفارس عمر المرزوقي يتصدر" جولة اللؤلؤة " في دولية الشراع لقفز الحواجز

أبوظبي في 23 يناير/ وام/ أحرز الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي المركز الأول في منافسة "جولة اللؤلؤة" فئة أربع نجوم، التي أقيمت صباح اليوم بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، بحواجز ارتفاعها 145 سم، بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي.

وتوج المرزوقي مع الفرس "إميرود دو زابالا"، من خيول القفز بإسطبلات الشراع، وأكمل معها التمايز محققا 37.50 ثانية، وحصد الفارس الألماني كريستيان هيلمان، بالجواد "شيران دبليو إل"، المركز الثاني مسجلا 37.71 ثانية، وجاء ثالثا مواطنه ماكسميليان ليل مع الجواد "فيفيرتر بي اس"، بزمن قدره 38.91 ثانية.

وجاءت المنافسة الأولى في جولة اللؤلؤة بمواصفات المرحلتين الخاصة، بحواجز ارتفاعها 140 سم، وحصد جائزة المركز الأول الفارس كريستابس نيرتنكس من جمهورية لاتفيا، بصحبة الجواد "سيركميت"، مسجلاً 34.23 ثانية في المرحلة الثانية.

وتصدر الفارس السوري شادي غريب منافسة "جولة الماس" من فئة أربع نجوم، بمواصفات المرحلتين الخاصة، بحواجز ارتفاعها 145 سم، مع الجواد "كابرنيت دو مارش"، مسجلاً 35.50 في المرحلة الثانية.

وتوج الفارس محمد سعيد الغرير والفرس "كورليسكا" بجائزة المركز الأول، بزمن المرحلة الثانية 25.49 ثانية، في المنافسات الدولية لفرسان القفز من فئة الـ(جونيورز)، من 3 منافسات تتزامن مع بطولة الشراع الدولية، وفيها سيطر فرسان الإمارات على المراكز الخمسة الأولى، وجاءت المنافسة بمواصفات المرحلتين، بحواجز ارتفاعها 125 سم.

وحصد جائزة المركز الثاني الفارس صالح مفرج الكربي مع الفرس "ديون زد"، بزمن قدره 25.97 ثانية، كما فاز الفارس علي مفرج الكربي بجائزة المركز الثالث مع الفرس "سالسا"، مسجلا 26.21 ثانية.

وحققت الفارسة الإيرانية ديانا حيدري والفرس "روسيج فان دو ميهوف" المركز الأول في أولى المنافسات الدولية لفرسان القفز من فئة الأشبال، بمواصفات المرحلتين، بحواجز ارتفاعها 115 سم، مسجلة 29.78 ثانية، وحصد جائزة المركز الثاني الفارس خالد أحمد المهيري مع الجواد "أورتيماك"، بزمن قدره 30.77 ثانية، وجاءت ثالثة الفارسة عائشة سعيد الغرير مع الفرس "هايا"، محققة 33.17 ثانية.