116 خيلا تتنافس غداً في "السباق السابع" على مضمار العين

العين في 23 يناير/وام/ يشهد نادي العين للفروسية والرماية، غداً ، "السباق السابع"، من 8 أشواط، بمشاركة 116 من نخبة الخيول العربية الأصيلة، بإجمالي جوائز تبلغ 540 ألف درهم.

وتنطلق الجولة الأولى من سلسلة "ماراثون العين" للخيول العربية الأصيلة عمر 5 سنوات فما فوق لمسافة 3200 متر، في الشوط الثامن، وجوائزه 110 آلاف درهم.

وتفتتح الأمسية بسباق الخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات لمسافة 2000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، بينما يقام الشوط الثاني لسباق الخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم أيضا.

ويشهد الشوط الثالث سباق الخيول العربية الأصيلة، عمر 5 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، وجوائزه 80 ألف درهم، ويقام الشوط الرابع على لقب سباق الخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

وتتنافس الخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات)، في الشوط الخامس (أ)، لمسافة 1000 متر، وجوائزه 40 ألف درهم.

ويتضمن الشوط السادس (ب) سباق الخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات) لمسافة 1000 متر، وجوائزه 40 ألف درهم، بينما يقام الشوط السابع للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.