ولي عهد عجمان يشهد حفل نيل حميد بن عمار درجة الماجستيرمن كلية كينغز لندن

لندن في 23 يناير /وام/ شهد سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل حصول الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، على درجة الماجستير في "السياسة والاقتصاد بالشرق الأوسط"، من كلية كينغز لندن العريقة في إنجلترا.

وبهذه المناسبة أعرب سمو ولي عهد عجمان، عن سعادته وفخره بهذا التفوق، مؤكداً سموه أنّ الشباب هم الرهان الرابح في نهضة وتنمية دولة الإمارات، وبهم نفخر وبعلمهم نفاخر الأمم.

وقال سموه: "سعدنا اليوم بمشاركة ابننا حميد بن عمار النعيمي، فرحة حصوله على الماجستير من كلية كينغز لندن تخصص (السياسة والاقتصاد في الشرق الأوسط)".

وأضاف سموه: "شبابنا هم الرهان الرابح في نهضة وتنمية دولة الإمارات، بهم نفخر وبعلمهم نفاخر، وتميزهم في أعرق الجامعات العالمية يمنحنا الثقة بمستقبل واعد ومشرق.. ألف مبارك يا حميد وإلى مزيد من التميز والنجاح بإذن الله".