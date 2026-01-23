انطلاق منافسات سباق "لي تاب دبي للدراجات الهوائية"غداً

دبي في 23 يناير/وام/ تنطلق غداً منافسات سباق "لي تاب دبي للدراجات الهوائية" من طواف فرنسا، الذي يُقام برعاية شركة "شكودا" بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويستمر يومين.

فيما ينطلق السباق الرئيسي صباح بعد غد (الأحد) من حي دبي للتصميم (D3) لمسافة 112 كيلومتراً، تحت مسمى "السباق الملحمي"، فيما يمتد السباق الكلاسيكي لمسافة 61 كيلومتراً.

ويتضمن الحدث 3 أقسام مخصصة لسباقات السرعة، من أبرزها "تحدي ساغان للسرعة"،و يحصل صاحب أسرع زمن على قميص خاص يقدّمه أسطورة الدراجات السلوفاكي بيتر ساغان شخصياً.

و يتم تنظيم فعاليات مخصّصة للعائلات غداً ، بدءاً بسباق الأطفال لمسافات تتراوح بين 300 متر و1.8 كم، يليه سباق العائلات لمسافة 20 كيلومتراً.

وجرى الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال افتتاح قرية "سباق لي تاب دبي" اليوم في حديقة قرية إكسبو دبي، التي تضم مجموعة من التجارب التفاعلية للزوار، بحضور ماهر جلفار نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، ولوكاس هونزاك المدير العام لشركة "شكودا" الشرق الأوسط، وأنطوان كويرس ممثل الشركة المنظمة لسباق "طواف فرنسا"، إلى جانب النجم السفير بيتر ساغان، وفيروز القاضي مدير السباق، وزدينيك شتيبار دراج تشيكي محترف.

وأشاد النجم العالمي بيتر ساغان، الفائز 7 مرات بالقميص الأخضر في طواف فرنسا وبطل العالم 3 مرات، بالتطور اللافت لرياضة الدراجات في الإمارات، وفي دبي على وجه الخصوص، مؤكداً أهمية استضافة حدث يحمل علامة "طواف فرنسا".

وقال ساغان في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن رياضة الدراجات في الإمارات، ودبي تحديداً، تشهد نمواً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، بفضل البنية التحتية المتطورة والمسارات المخصصة داخل المدينة وحولها، ما وفر بيئة آمنة لممارسي هذه الرياضة.

وأشار إلى أن الطابع المجتمعي لرياضة الدراجات في دبي يمنح الدراجين فرصة قضاء وقت ممتع والتواصل أثناء القيادة، لافتاً إلى تميّز المسارات التي تجمع بين الإطلالات الحضرية وناطحات السحاب، إلى جانب المسارات الصحراوية خارج المدينة.

وقال : " لقد قدنا الدراجات خارج المدينة مع إطلالات رائعة على مركزها وناطحات السحاب .. سمعت عن مسارات مميزة خارج المدينة بطول 50 و70 كيلومتراً في الصحراء " واصفا ذلك بأنه تجربة جميلة ومختلفة.

وحول أهمية استضافة فعالية تحمل علامة طواف فرنسا في دبي، أكد ساغان أن مثل هذه الأحداث تتيح للجمهور فهم جوهر رياضة الدراجات، وأضاف أن فعاليات "لي تاب" تمنح الناس فرصة عيش أجواء طواف فرنسا ولو بشكل مصغر، والمشاركة في السباقات، واكتشاف أن الدراجة الهوائية رياضة للجميع.