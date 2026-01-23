"سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" تحتفي بـ"اليوم الدولي للتعليم "

أبوظبي في 23 يناير/وام / تحتفي"سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، بـ "اليوم الدولي للتعليم"، الذي يوافق 24 يناير من كل عام، عبر باقة من الأنشطة والتجارب التعليمية والمعرفية المتعلقة بعالم المحيط.

وتقدم المدينة الترفيهية للأحياء البحرية- أحد مرافق "سي وورلد جزيرة ياس "- باقة من التجارب التعليمية التفاعلية التي تجمع بين الاستكشاف والتعلم في إطار يعزّز من المعرفة بأسلوب عصري جذاب.

وتتيح "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" لضيوفها استكشاف أكثر من 15 لعبة ومعلما ترفيهيا تفاعليا، إلى جانب الاستمتاع بأكثر من 100 تجربة وعرض تعليمي عن الأحياء البحرية، بما يتيح لهم اكتساب فهم أعمق لتنوع الأحياء البحرية من مختلف أنحاء العالم.

ويقدم كل عالم من عوالم المدينة الثمانية تجربة تعليمية مختلفة مصممة خصيصاً لتنمية حس الفضول وتوسيع آفاق المعرفة بأسلوب تفاعلي.

وسيقوم مختصون بشرح معلومات قيمة للضيوف حول سلوك الأحياء البحرية وبيئاتها الطبيعية والتحديات المرتبطة بالحفاظ عليها، بأسلوب واضح وسلس.. فيما توفر الشاشات التفاعلية ومحطات التعلّم معلومات معمقة وسهلة تسهم في ترسيخ الفهم وتحفيز الفضول المعرفي.

ويقدم "مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ" برامج متخصصة في علوم البحار، وتجارب تعليمية، وأنشطة توعوية تهدف إلى تعزيز الفضول والوعي المعرفي.