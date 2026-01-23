اتحاد الكيميائيين العرب يفتتح موسمه الثقافي

رأس الخيمة في 23 يناير/وام/ افتتح اتحاد الكيميائيين العرب موسمه الثقافي الثاني 2026 تحت شعار "الكيمياء في خدمة الأسرة"، مواكبة لعام الأسرة 2026 ، وبإشراف الكيميائية موزة سيف الشامسي أمين عام الاتحاد رئيسة الجمعية الكيميائية الاماراتية .

وافتتحت الدكتورة وسن الطائي عضو الجمعية الكيميائية الإماراتية الموسم الثقافي للاتحاد بمحاضرة بعنوان "من صحة الدماغ إلى الحياة اليومية: كيف تشكّل الكيمياء عقولنا ورفاهيتنا " بحضور حشد من الأكاديميين والخبراء والطلبة وأهل الاختصاص وأعضاء الجمعيات الكيميائية على مستوى الوطن العربي، وذلك عبر تطبيق زوم.

وقالت الدكتورة وسن الطائي إن كيمياء الدماغ مفتاح سعادة الأسرة وصحتها، والوقاية من اضطرابات الذاكرة والتعلّم والنوم.. ففي كل يوم نعيش تقلبات مختلفة، لحظات نشاط وحماس وسعادة، وفترات إرهاق أو فقدان تركيز، وأحياناً خوف أو قلق بلا سبب واضح، أو أرق يطيل الليل.. ورغم أن كثيرين يفسرون هذه الحالات على أنها ناتجة عن عوامل نفسية، فإن العلم يقول شيئاً أكثر عمقاً، مفاده أن ما نشعر به غالباً يبدأ من الكيمياء داخل الدماغ.