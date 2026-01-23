"الشارقة لريادة الأعمال 2026" يناقش قضايا الابتكار والحلول الرقمية والصناعات الإبداعية

الشارقة في 23 يناير/وام/ تبرز"مدينة الشركات الناشئة" ضمن المناطق العشر التي يحتضنها "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026" بدورته التاسعة بوصفها منطقة مخصصة لتسريع نمو الشركات الناشئة وتعزيز جاهزيتها للاستثمار وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية إلى جانب احتضانها "ردهة المستثمرين" و"منصة المؤسسين" واستضافتها مسابقة "عرض الشركات الناشئة" بالتعاون مع 1Tank.

وتحظى "مدينة الشركات الناشئة" بدعم من "دو للأعمال" العلامة التجارية التابعة لشركة "دو" التي تسعى من خلال محفظة خدمات "دو للأعمال" إلى أن تكون الشريك الداعم لتمكين رواد الأعمال من خلال تقديم حلول اتصال و خدمات رقمية مخصصة لدعم احتياجاتهم.

وصممت "مدينة الشركات الناشئة" ضمن توجه مشترك لتعزيز بيئة ريادة الأعمال لتكون منصة تجمع مؤسسي الشركات والمستثمرين والجهات الداعمة للمنظومة الريادية بهدف تحويل الأفكار إلى شركات قابلة للتوسع وشراكات طويلة الأمد .

وتشهد المنطقة سلسلة من الجلسات الحوارية التي يناقش فيها نخبة من قادة الأعمال موضوعات ترتبط بمستقبل رأس المال وقنوات التمويل التي تساعد الشركات الناشئة على التطور والنمو.

ويعرض المشاركون في "مدينة الشركات الناشئة" منتجات وخدمات تستند إلى الابتكار ومنها التكنولوجيا والحلول الرقمية والصناعات الإبداعية ونماذج الأعمال الناشئة من خلال شاشات وعروض حية أمام الجمهور.

وتوفر "ردهة المستثمرين" بيئة منظمة لاجتماعات فردية مباشرة بين الشركات الناشئة و100 مستثمر بما يفتح مساراً عملياً لاستكشاف فرص التمويل وبناء الشراكات الاستراتيجية والتوسع في الأسواق.

وتمثل "منصة المؤسسين" المساحة الرئيسية في "مدينة الشركات الناشئة" إذ تستضيف 30 جلسة متنوعة تتضمن حوارات وكلمات رئيسية وخطابات متخصصة تناقش واقع بناء المشاريع وتوسيعها.

وتركّز الجلسات على توجهات الأسواق واتجاهات الاستثمار والتحديات التي تواجه مؤسسي الشركات في مسارات النمو واستقطاب المواهب وتعزيز القدرة التنافسية عالمياً بما يعزّز دور "مدينة الشركات الناشئة" بيئة عملية تسهم في تمكين مؤسسي الشركات ضمن المهرجان.

وقالت سعادة سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) :" صُمّمت مدينة الشركات الناشئة لتكون مساحة حوار عملي تجمع المؤسسين بالمستثمرين والخبرات وتدعمهم في اتخاذ قرارات أكثر وضوحًا تسهم في توجيه مسار نمو شركاتهم ومن خلال هذا التفاعل المباشر يتمكّن روّاد الأعمال من تقييم نماذج أعمالهم بواقعية وفهم متطلبات الجاهزية للاستثمار وبناء مسارات نمو أكثر توازنًا واستدامة تعكس طموحاتهم وتنسجم مع متطلبات السوق.

من جانبه قال كريم بنكيران الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "دو" إن "دعم الجيل المقبل من رواد الأعمال عبر "مدينة الشركات الناشئة" ضمن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 ينسجم مع رسالة شركة "دو" ورؤيتها لتسريع التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة ويسعدنا من خلال محفظة خدمات "دو للأعمال" المساهمة في منصة تربط رواد الأعمال الطموحين بالموارد والشبكات والتوجيه الاستراتيجي اللازم لبناء شركات رائدة في المستقبل بما يعزز مواصلة التزامنا بترسيخ الابتكار وإيجاد مسارات مُستدامة لنجاح الشركات الناشئة في كل أنحاء المنطقة.

وتشهد "منصة المؤسسين" هذا العام سلسلة من الجلسات الحوارية التي يناقش فيها قادة أعمال ورؤساء تنفيذيون موضوعات تتعلق بمستقبل رأس المال ونماذج التمويل البديل التي ترتبط بقنوات تمويل المشاريع خارج نطاق المؤسسات المصرفية التقليدية ففي ظل البيانات التي تشير إلى أن استثمارات الذكاء الاصطناعي حققت العام الماضي أكثر من نصف قيمة صفقات سوق رأس المال عالمياً والتي يبلغ مجموعها 512 مليار دولار تستعرض لورا موديانو رئيسة قطاع الشركات الناشئة في "أوبن إيه آي" أبرز التحديات والفرص في المرحلة المقبلة لهذا القطاع.

وتشارك تالة الجابري المؤسسة والشريكة الإدارية في "وايلد في سي" تجربتها في إطلاق أول صندوق استثماري لدعم الشّركات النّاشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يقود كريستوس ماستوراس المؤسس والشريك الإداري في "إلياد بارتنرز" جلسة تضم متخصصين في الاستثمار لتحليل توقعات سوق رأس المال ويشرح بارثي دورايسامي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "ألان" كيف يمكن لمؤسسي الشركات والموظفين تحقيق سيولة قبل التخارج من الشركة الناشئة.

وتناقش "مدينة الشركات الناشئة" محاور الرعاية الصحية وجودة الحياة في جلستين حيث يقدم فاديم فيدوتوف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيونق" جلسة "عندما يتقاطع عالمان: رياضيون يتحولون إلى مؤسسي شركات" فيما يشارك الدكتور إحسان المرزوقي الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة "غلوكير" في جلسة بعنوان "تأسيس الشركات بشفافية: الأدوار، القوة، والثقة" كما توفر "نفسي هيلث" عيادة صحة نفسية لتقديم الاستشارات.

وخلال إحدى جلسات المنطقة يناقش الدكتور عزام باشا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "مالكسي" أهمية تحديث سلاسل الإمداد الغذائي وتركز جلسة إدوارد حمود مؤسس شركة "سويتش فودز" على دور تكنولوجيا الزراعة في بناء منظومات غذائية أكثر مرونة.

وتستضيف "مدينة الشركات الناشئة" مسابقة "عرض الشركات الناشئة" التي تشهد تقديم روّاد الأعمال عروضهم أمام خبراء والحصول على تقييم مباشر والمنافسة على جوائز تصل إلى 275 ألف درهم.

وتتيح المسابقة للمشاركين فرصة الحصول على تمويل إضافي من المستثمرين بما يسهم في تمكين رواد الأعمال المبتكرين والمبدعين من تحويل الأفكار إلى شركات قابلة للتوسع والنمو والمساهمة في الاقتصاد والتنمية الوطنية.