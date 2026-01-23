الأمريكي ريد يتصدر بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" بجولتها الـ2

دبي في 23 يناير /وام/ تصدر الأمريكي باتريك ريد منافسات بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في ختام الجولة الثانية من النسخة الـ37، إحدى بطولات النخبة ضمن سلسلة رولكس في إطار "السباق إلى دبي" على جولة دي بي ورلد، بإجمالي جوائز مالية يبلغ 9 ملايين دولار أميركي.

وسجل ريد 66 ضربة بواقع 6 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، ليتصدر الترتيب العام برصيد 9 ضربات تحت المعدل، بعد أداء قوي في الفترة الصباحية، مستفيداً من خبرته كبطل سابق لبطولة الماسترز عام 2018، والحاصل على بطاقة مشاركة مدى الحياة في جولة دي بي ورلد.

وبنهاية الجولة الثانية التي أقيمت اليوم، تأهل أفضل 70 لاعباً إلى الجولتين النهائيتين المقررتين يومي السبت والأحد، تمهيداً لتتويج بطل البطولة.

وحقق الإنجليزي أندي سوليفان أفضل نتائج الجولة الثانية، بتسجيله 65 ضربة بواقع 7 ضربات تحت المعدل، ليتقدم إلى المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 8 ضربات تحت المعدل.

وبقي الإنجليزي تيريل هاتون، حامل اللقب، ضمن دائرة المنافسة، بعدما أنهى الجولة الثانية برصيد 5 ضربات تحت المعدل، مسجلاً 3 ضربات تحت المعدل في هذه الجولة.

في المقابل، ازدادت صعوبة مهمة الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة (4 مرات)، بعدما أنهى الجولة الثانية بإجمالي ضربتين تحت المعدل، رغم تسجيله 3 ضربات تحت المعدل في هذه الجولة.

ونجا الإنجليزي تومي فليتوود من الإقصاء المبكر، بعد إنهائه الجولة الثانية برصيد ضربة واحدة فوق المعدل، لتبقى حظوظه قائمة في تحقيق مركز متقدم خلال الجولتين النهائيتين.

من جانبه، ودّع أحمد سكيك، قائد منتخبنا الوطني، المنافسات بإجمالي 15 ضربة فوق المعدل، بعدما سجل 9 ضربات فوق المعدل في الجولة الثانية، وذلك في مشاركة شجاعة بمستهل مسيرته الاحترافية أمام نخبة من أفضل لاعبي العالم.