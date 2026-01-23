جينز ريندرز بطلا للمرحلة الأولى من طواف الشارقة الدولي الـ11

الشارقة في 23 يناير/وام/ توج الشيخ راشد بن صقر بن حمد القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للدراجات، الدراج جينز ريندرز من فريق قطر للمحترفين بطلاً للمرحلة الأولى من طواف الشارقة الدولي الحادي عشر للدراجات الهوائية، التي حملت اسم "الفخر والعطاء".

أقيمت المرحلة الأولى لمسافة 129.6 كيلومتر، وانطلقت من قناة اللية بجزيرة العلم، واختتمت في مزرعة القمح بمنطقة مليحة.

وحل ثانياً الدراج محمد المطيوعي من فريق الإمارات جين زد، فيما جاء ثالثاً الدراج لورينزو نيسبولي من فريق بنك "إم بي إتش" المجري.

ونال جينز ريندرز القميص الأصفر لأفضل زمن في المرحلة، برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة والقميص الأخضر لأفضل نقاط في معدل السرعة، برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وحصل محمد المطيوعي على القميص الأحمر لمتصدر صعود المرتفعات، برعاية بلدية الشارقة، إضافة إلى قميص علم دولة الإمارات لأفضل دراج إماراتي في المرحلة، برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

وفاز الدراج لورينزو نيسبولي بالقميص الأبيض لأفضل دراج تحت 23 سنة، برعاية قناة الشارقة الرياضية.

وتتواصل منافسات الطواف غداً بإقامة المرحلة الثانية، لمسافة 129.56 كيلومتر وتنطلق من سوق الجبيل في الشارقة وصولاً إلى سوق الجبيل في مدينة كلباء.

حضر مراسم التتويج سعادة عبدالله سلطان الدح عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للطواف، وسعادة منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وسعادة محمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، إلى جانب الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف، وعدد من ممثلي الجهات الداعمة والراعية.