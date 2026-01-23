منتخب الإمارات يفوز على "حمص الفداء" في أولى مبارياته بـ"دبي الدولية للسلة"

دبي في 23 يناير/وام/ استهل منتخب الإمارات لكرة السلة مشاركته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة بنسختها الـ 35 ، التي انطلقت اليوم بتحقيق فوزه الأول بعدما تغلب على فريق حمص الفداء السوري بنتيجة 97-70، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الأولى على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي.

وفي منافسات المجموعة ذاتها، فاز فريق الاتحاد الليبي على النصر بنتيجة 106-70، فيما حقق فريق بيروت اللبناني الفوز على الكرامة السوري بنتيجة 96-63، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتتواصل منافسات البطولة، التي تشهد مشاركة 10 فرق، غداً بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي الوحدة السوري مع النصر ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما تشهد المجموعة الثانية مواجهتين تجمع الأولى أهلي طرابلس الليبي مع بيروت اللبناني، والثانية الأفريقي التونسي مع فريق زامبوانغا الفلبيني.