وزيرالثقافة المصري يشيد بدورالشارقة في دعم الثقافة ونشر المعرفة

القاهرة في 23 يناير / وام / أشاد معالي الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري بالدور الريادي الذي تضطلع به إمارة الشارقة في دعم الثقافة ونشر المعرفة وما تمثله من نموذج حضاري متقدم في صون التراث الثقافي العربي وثمن في الوقت نفسه الدور الذي يقوم به معهد الشارقة للتراث في حفظ وصيانة التراث وتوثيقه.

جاء ذلك خلال زيارته جناح معهد الشارقة للتراث المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حاليا حيث اطلع على ما يقدمه الجناح من عناوين تراثية غنية ومتنوعة تضم كتبًا ومعاجم وموسوعات ومجلات ونشرات ومنشورات متخصصة تعكس ثراء الموروث الثقافي العربي.

يشمل البرنامج الثقافي المصاحب لمشاركة المعهد عددا من الجلسات الحوارية التي يشارك فيها نخبة من المختصين في مجالي التراث والثقافة من بينها جلستان الأولى بعنوان: "المشترك الثقافي بين التراث الإماراتي والتراث المصري" والثانية "قراءات تراثية" بالتعاون مع نادي الكتاب إلى جانب توقيع عدد من أحدث الإصدارات الأدبية التراثية .