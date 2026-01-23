شباب الأهلي يحل ضيفا على السد القطري غدا للمنافسة على "درع السوبر"

الدوحة في 23 يناير/ وام/ يحل فريق شباب الأهلي غدا ضيفا على فريق السد القطري الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات بلقاء " درع السوبر" في استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم التي تشارك فيها 8 فرق من الإمارات وقطر، على مدار 4 أيام.

وأعلن فريق شباب الأهلي جاهزيته للمباراة بعد ختام تدريبه الرئيسي على ملعب المباراة اليوم.

وقال البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي : " سنبذل كل جهدنا من أجل الفوز بدرع السوبر أمام السد.. ونتمنى أن تكون المباراة بمثابة نهائي كبير يليق باسم البطولة.. علينا التركيز من أجل تحقيق هدفنا في النهائي الذي يجمع الفريقين الكبيرين".

من جانبه قال الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب فريق السد خلال المؤتمر الصحفي للمباراة : " نعيش مرحلة جيدة ومواجهتنا أمام شباب الأهلي ستكون صعبة، وأتطلع للفوز بلقبي الأول مع الفريق".

وأضاف أن المباراة الماضية ضد شباب الأهلي في دوري أبطال أسيا للنخبة كانت صعبة، ومباراة الغد ستكون مختلفة لأنها نهائي.