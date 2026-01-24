رئيس "جلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية رائدًا للتعاون العربي الإفريقي

بانجول في 24 يناير /وام/ اختارت مؤسسة "Financial Afrik" الإعلامية الإفريقية، خلال مؤتمرها السنوي المنعقد في العاصمة الغامبية بانجول، علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، رائدًا للتعاون العربي-الإفريقي، ضمن قائمة تضم 100 شخصية إفريقية مؤثرة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية، تقديرًا لدوره في دعم مشاريع الطاقة المستدامة وتعزيز الاستثمار طويل الأمد في القارة الإفريقية.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لإسهامات الشمري في تنفيذ مشاريع نوعية للطاقة المتجددة في عدد من الدول الإفريقية، من بينها تشاد ومدغشقر وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية ودعم الاستقرار الاقتصادي، فيما تطمح الشركة إلى بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى 750 ميغاوات بحلول عام 2027.