انطلاق سباق السيدات ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية بدبي غداً

دبي في 24 يناير/وام/ ينظم المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي ضمن منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية غداً سباق السيدات الذي تشارك فيه نخبة من أقوى المُتسابِقات من مختلف الجنسيات، ويبلغ إجمالي جوائزه المالية 460 ألف درهم.

واعتمدت اللجنة المنظّمة العليا المسار الخاص بالسباق ليبدأ من أمام قرية القدرة لسباقات التحمل للخيول و يمتد مسافة 93 كيلومتراً داخل محمية المرموم في منطقة سيح السلم بدبي.

وتم اختيار المسار للعبور في أبرز المعالم الطبيعية والتاريخية التي تميز واحدة من أكبر المحميات الصحراوية في العالم وتزخر بالنباتات والحيوانات النادرة، وتقدم موقعاً مثالياً لمحبي ممارسة الرياضة والزوار من السياح من داخل وخارج دولة الإمارات.

يُعد هذا السباق الثالث ضمن فعاليات الموسم العاشر لبطولة السلم للدراجات الهوائية الذي يقام تحت شعار "10 سنوات من الإنجازات والنجاح"، الذي انطلق بسباق "الأمن والأمان" المخصص للدراجين الإماراتيين بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي تلاه سباق "ديوان سموّ حاكم دبي" الذي انطلق للعام الثاني على التوالي من عند ديوان سموّ حاكم دبي وصولاً إلى محمية المرموم بمشاركة نخبة من الدراجين المحترفين من مختلف الجنسيات.

ويشهد الموسم الحالي أيضاً إقامة السباق الصحراوي للسيدات في 31 يناير الجاري، والسباق الصحراوي للرجال في الأول من فبراير المقبل.

وأكد سعادة عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي رئيس اللجنة المنظمة العليا، أن بطولة السلم وتنفيذاّ لتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرصت دائماً على دعم المرأة وتمكينها كأولوية في السباقات التي يتم تنظيمها سنويا، وذلك تأكيداً على أهميتها للنهوض بالرياضة والمجتمع، لما تقوم به المرأة من دور مؤثر في الأسرة، وتحفيز الأجيال الصاعدة على ممارسة النشاط البدني باعتباره أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وسعادة.

وأوضح الفلاسي أن الجوائز المالية المقدمة تُعد الأكبر في العالم لهذا النوع من سباقات السيدات للدراجات الهوائية، وذلك بهدف تحفيز المشاركات على تقديم أعلى وأفضل المستويات، وتقديراً للجهود الكبيرة التي يقوم بها الدراجون والفرق على مدار الموسم للتحضير للمشاركة في بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي أصبحت مقصداً سنوياً.

كما أعلنت اللجنة المنظمة العليا عن فتح باب المشاركة في هذا السباق أيضاً ضمن مسابقة التصوير لبطولة السلم للدراجات الهوائية التي تُقام بالتعاون مع "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي"، على أن يتم إعلان الفائزين وتكريمهم في ختام الموسم.

يُذكر أن البطولة تقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحكم العام)، ودبي فيلم.