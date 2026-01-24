"الجودو" يفتح باب التسجيل للمشاركة في كأس الاتحاد بالشارقة

أبوظبي في 24 يناير/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو فتح باب التسجيل للمشاركة في كأس الاتحاد المفتوحة للبراعم، والمقررة بصالة نادي الشارقة الرياضي في الأول من فبراير المقبل، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم، إغلاق باب التسجيل في 30 يناير الجاري، وفقا للائحة البطولة التي تم تعميمها على الأندية، لاسيما أن المنافسة تستهدف اكتشاف المواهب، وتطوير القدرات، بمتابعة من مدرب المنتخبات السنية الجديد، الأوزبكي شرف الدين لطف الله.

وأشار إلى أن الاتحاد وضع خطة متكاملة من قبل اللجنة الفنية المحلية بالاتحاد برئاسة محمد جاسم، الأمين العام، بهدف تطوير مهارات منتخبات البراعم والأشبال والناشئين والشباب استعدادا للمشاركات الخارجية المقررة في 2026.