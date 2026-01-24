"أبوظبي للتراث" تفتح باب المشاركة في مسابقة للمجاراة الشعرية

أبوظبي في 24 يناير/وام/ أعلنت هيئة أبوظبي للتراث اليوم فتح باب المشاركة في مسابقة للمجاراة الشعرية تنظمها ضمن فعاليات أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية – الكويتية، تكريما لإرث شعري خالد يجمع بين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ جابر الأحمد الصباح – طيب الله ثراهما.

تتيح المسابقة للشعراء فرصة تقديم مجاراة شعرية نبطية لقصيدة الشيخ جابر الأحمد الصباح، وردّ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عليه، وفق الوزن والقافية والموضوع ذاته، بما يعكس روح الأخوّة والذائقة الشعرية الأصيلة بين البلدين الشقيقين.