انطلاق فعاليات النسخة الـ 14 من مؤتمر صحة الدولي للأشعة

العين في 24 يناير/وام/ انطلقت اليوم النسخة الـ 14 من مؤتمر صحة الدولي للأشعة الذي تنظمه شركة أبوظبي الخدمات الصحية "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث" ، وتستضيفه مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية في مدينة العين على مدار يومين.

يُقام المؤتمر هذا العام تحت شعار "التميّز في التصوير الطبي: استكشاف آفاق الذكاء الاصطناعي في الابتكارات الإشعاعية"، ويتيح الفرصة لكبار التنفيذيين في قطاع الرعاية الصحية، والفيزيائيين الطبيين، وأخصائيي الأشعة، وتقنيي التصوير الطبي، وشركاء تكنولوجيا الأجهزة الطبية في مختلف أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، للمشاركة في منصة متخصصة لتبادل المعرفة وتطوير الممارسات المهنية بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وقادة القطاع الصحي على المستويين الإقليمي والدولي.

ويناقش المؤتمر عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها الأشعة التشخيصية والأشعة التداخلية، وتصوير التخصصات الدقيقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تفسير الصور الطبية، وتقنيات التصوير المستقبلية، والرعاية المرتكزة على المريض، والدور المتطور للأشعة في الطب الدقيق، وتحسين المخرجات السريرية ويوفرفرصاً للتطوير المهني من خلال جلسات نقاشية، ودراسات حالات، وعروض تعليمية موجهة للعاملين في مجال الأشعة وغيرهم من المختصين في منظومة الرعاية الصحية.

ويتيح المؤتمر فرص التعليم المستمر، ويمكّن المشاركين من الحصول على الاعتمادات المهنية في مجال الأشعة، بما يجسد التزام صحة الراسخ بالارتقاء بجودة تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وقالت الدكتورة ياسمين ماهر، المدير التنفيذي - الطب الإشعاعي في "صحة" إن مؤتمر صحة الدولي للأشعة يعكس التزامنا المستمر بالتميّز والابتكار والتعلّم المتواصل ومن خلال جمع الخبرات العالمية واستعراض أحدث ممارسات التصوير الطبي، و نسعى إلى تمكين الكوادر الصحية وتعزيز دور الأشعة في تقديم رعاية صحية عالية الجودة ومتمحورة حول المريض.

من جانبه أوضح الدكتور جمال الدين القطيش، المدير الطبي لقسم الأشعة في صحة أن الأشعة تعد محوراً أساسياً في تقديم الرعاية الصحية الحديثة، لما لها من دور حيوي في التشخيص المبكر، والرعاية الدقيقة، وتحسين نتائج المرضى ، منوها إلى أن هذا المؤتمر يتماشى بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية في مجالي الرعاية الصحية والابتكار ويعزز استثمارات صحة الاستراتيجية في الكفاءات والتكنولوجيا والتطوير السريري.

بدوره قال الدكتور ساريم أطهر، رئيس اللجنة العلمية وطبيب استشاري إنه تم تصميم البرنامج العلمي بعناية ليواكب الممارسات الحالية ويتناول التوجهات المستقبلية في مجال الأشعة ومن خلال المشاركة، سيحصل الحضور على فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والحالات السريرية، إلى جانب توسيع شبكة علاقاتهم المهنية مع نخبة من الخبراء في هذا المجال.