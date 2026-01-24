اتحاد كتاب وأدباء الإمارات يُشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

القاهرة في 24 يناير / وام / يشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 بدورته الـ 57 التي يستضيفها مركز مصر للمعارض حاليا وذلك بجناح خاص يضم جميع إصداراته التي صدرت في الفترة من 1986 إلى عام 2025، ويبلغ عددها 331 إصدارًا متنوعًا منها 63 كتابًا في القصة، و25 كتابًا في الرواية، و83 كتابًا في الشعر.

وتتضمن إصدارات الاتحاد 5 كتب في أدب الطفل وكتابين في أدب اليافعين أما بالنسبة للأعمال المترجمة فتتضمن 19 كتابًا، وفي التراجم 10 كتب إلى جانب 5 إصدارات بمجال التراث والفنون و4 نصوص مسرحية، وفي المقالات 31 كتابًا وكتاب واحد في أدب الرحلات فضلا عن دراسات أدبية وعددها 59 كتابًا و5 كتب في الدراسات الاجتماعية و8 كتب في الدراسات التاريخية وغيرها من الكتب وأعداد من المجلات المتنوعة الصادرة عن الاتحاد.

وقالت شيخة الجابري، نائبة رئيس مجلس الإدارة التي تُمثّل اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات في المعرض " إن مشاركة الاتحاد في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يُعد أحد أهم معارض الكتب العربية تأتي في إطار جهوده للتعريف بالمنجز الثقافي الإماراتي، وإبراز تجارب كتّابه وأدبائه، وما تشهده الساحة الثقافية في دولة الإمارات من حراك نوعي وتطور مستمر، وانطلاقاً من إيمانه العميق بدور الثقافة في بناء الإنسان، وترسيخ قيم التنوير والمعرفة، ودعم الإبداع الأدبي والفكري.