انطلاق مؤتمر"فيرتيكلينك" الدولي الثاني للخصوبة وأطفال الأنابيب بأبوظبي

أبوظبي في 24 يناير /وام/ انطلقت اليوم في أبوظبي فعاليات مؤتمر فيرتيكلينك الدولي الثاني للخصوبة وأطفال الأنابيب "2nd IFFIC"، ويستمر يومين، تحت شعار "أبوظبي تقود العالم في التميّز بتقنيات أطفال الأنابيب"، في حدث علمي عالمي يؤكد المكانة المتنامية للإمارة مركزا دوليا رائدا في طب الإنجاب ورعاية الخصوبة المتقدمة.

شهد المؤتمر في يومه الأول أكثر من 2000 زائر، ومشاركة أكثر من 65 متحدثًا عالميًا من نخبة الخبراء والأطباء وصنّاع القرار والباحثين وقادة الرعاية الصحية من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل علاجات الخصوبة والابتكار الطبي، وتعزيز مفاهيم الرعاية الصحية المرتكزة على المريض.

يعكس شعار المؤتمر ما حققته أبوظبي من تقدم متسارع في مجال تقنيات المساعدة على الإنجاب، مدعوماً بنتائج سريرية قوية، وأطر تنظيمية راسخة، ورؤية مستقبلية تستند إلى البحث العلمي والابتكار والممارسات الأخلاقية، ما وضع الإمارة في صدارة المشهد العالمي للابتكار في مجال الخصوبة.

ويقدّم جدول أعمال المؤتمر برنامجاً علمياً شاملاً واستشرافياً يجمع بين التميّز العلمي والتطبيق العملي ويشارك الحضور على مدار يومين في جلسات تفاعلية مع نخبة من أبرز المتخصصين في طب الإنجاب يطّلعون خلالها على أحدث التطورات السريرية، إلى جانب خوض تجارب تعليمية تطبيقية تعكس التحولات المتسارعة في مجال رعاية الخصوبة والابتكار الطبي.

ويتضمن البرنامج جلسات رئيسية رفيعة المستوى يقدمها خبراء محليون ودوليون أسهموا في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية والابتكار الطبي، إضافة إلى جلسات علمية تناقش أحدث التطورات في تقنيات أطفال الأنابيب، وحفظ الخصوبة، وعلم الوراثة، وطب الجنين، والحالات الإنجابية المعقّدة.

ويشهد المؤتمر مناقشات متخصصة حول دور الذكاء الاصطناعي في رعاية الخصوبة، مع تسليط الضوء على الفرص الواعدة والتحديات السريرية المرتبطة بتطبيقاته، إلى جانب تنظيم ورش عمل تطبيقية تسبق المؤتمر في مجالات التصوير بالموجات فوق الصوتية، وطب الجنين، وتنظير عنق الرحم.

يُختتم البرنامج بعروض لملخصات الأبحاث العلمية وجوائز علمية، توفّر منصة عالمية للأطباء والباحثين والعلماء الناشئين لعرض إسهاماتهم العلمية ومشاريعهم البحثية.

وقالت الدكتورة نجوان أحمد، رئيسة المؤتمر، إن المؤتمر يعكس التقدم اللافت الذي حققته أبوظبي في مجال طب الإنجاب، مؤكدة أن المؤتمر صُمّم ليس فقط لاستعراض التميّز العلمي، بل أيضًا لتعزيز التعاون العالمي، ودعم البحث العلمي، والمساهمة في رسم مستقبل تقنيات أطفال الأنابيب من خلال الابتكار والممارسات الأخلاقية والرعاية المرتكزة على المريض.

وذكر الدكتور السمؤال الحاكم، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمجموعة فيرتيكلينك، أن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ مكانة أبوظبي مرجعا عالميا في تقنيات أطفال الأنابيب، والبحث العلمي، والتعليم في مجال الخصوبة، مع الإسهام في تطوير رعاية صحية مستدامة على المستويين المحلي والدولي.