محمد بن راشد يزور مهرجان القوز للفنون

دبي في 24 يناير/ وام/ زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مهرجان القوز للفنون، في لحظة فارقة ضمن الدورة الرابعة عشرة للمهرجان، بما يعكس مكانة المهرجان المتنامية منصة بارزة للثقافة المعاصرة والإبداع والتفاعل المجتمعي في الإمارات.

تعكس الزيارة دعم سموه المتواصل للمبادرات الثقافية التي تعزز مكانة دبي مركزا عالميا للفنون والثقافة والإنتاجات الإبداعية المعاصرة.

وقام سموه خلال الزيارة بجولة في "السركال أفنيو"، الحي الثقافي في دبي التقى فيها عددا من الفنانين والمثقفين والمبدعين، بما يعكس التزام دبي المستمر بدعم الفنون، وتعزيز التبادل الثقافي، وتنمية المجتمعات الإبداعية والفكرية، في إطار الرؤية الشاملة للإمارة في مجالي الابتكار والتنمية الإنسانية.

واطّلع سموه على معهد "فِكر"، وهو مركز أبحاث فكري متعدد التخصصات للشؤون الدولية مقره دبي، أسسته دبي أبو الهول ويركّز على تطوير الخطاب الفكري في مجالات إصلاح الحوكمة العالمية، والدبلوماسية، وأمن المناخ، والثقافة، ومستقبل التعددية، مع إبراز الثقافة والتفكير النقدي كأدوات أساسية للحوار العالمي.

كما زار سموه مبنى"كونكريت"، حيث يُعرض العمل الفني التركيبي التفاعلي "TAPE دبي" من تصميم مجموعة "نيومن فور يوز" الفنية، والتقى سموه الفنانين القائمين على العمل.

ويُعد هذا العمل جزءًا من مشروع "TAPE" العالمي، الذي سبق تقديمه في برلين وباريس وطوكيو وزغرب، إذ يحوّل المساحات المعمارية إلى بيئات مرنة وتجارب جماعية تدعو الزوار إلى التفاعل المباشر معها والتجول في داخلها.

ويعود مهرجان القوز للفنون إلى السركال أفنيو، بدورة جديدة، اليوم وغداً، ليقدم عطلة أسبوع حافلة بالأعمال التركيبية التجريبية، والعروض الأدائية والموسيقية، والتجارب المجتمعية المتنوعة في مساحات الحي الثقافي.

وتسلّط هذه الدورة الضوء على الممارسات الفنية التي تشجّع الحركة، والإصغاء الجماعي، وابتكار طرق جديدة للتفاعل مع الفن في الفضاءات العامة.

ويواصل مهرجان القوز للفنون مهمته في الجمع بين الفنانين والموسيقيين وفناني الأداء، مع العائلات وأفراد المجتمع، معززاً مكانته أحد أبرز الفعاليات الثقافية في دبي وأكثرها تأثيرًا.