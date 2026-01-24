الشارقة للدفاع عن النفس يتصدرالنسخة الـ3 لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

دبي في 24 يناير/ وام/ انطلقت اليوم منافسات الجولة الأولى من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المخصصة لفئة بدون البدلة، وذلك في مجمع ند الشبا الرياضي "ناس" بدبي، وسط حضور جماهيري لافت يعكس الزخم المتنامي لرياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات.

وشهد اليوم الأول من البطولة منافسات قوية ضمن فئات الناشئين تحت 12 و14 و16 عاماً، حيث قدّم اللاعبون مستويات فنية عالية أظهرت حجم التطور الذي تشهده قاعدة الناشئين، وروح التنافس والانضباط التي باتت سمة بارزة في بطولات الجوجيتسو المحلية، في انعكاس واضح لنجاح البرامج التدريبية والأكاديميات المتخصصة في اكتشاف المواهب وصقلها مبكراً، بدعم مباشر من الأسر التي تشكل الشريك الأول في مسيرة اللاعبين الرياضية.

حضر منافسات اليوم الأول وشارك في تتويج الفائزين سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ وسعادة يوسف عبدالله البطران، ومحمد حسين المروزقي، وحميد محمد الكتبي، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وحمد الغفلي، نائب الرئيس الأول – عمليات مواقف كيوموبيليتي؛ وعبدالله سجواني، مدير إدارة التراخيص في وزارة الرياضة، وعدد من الرعاة ومسؤولي الادارات التنفيذية بالاتحاد.

وفي ختام منافسات اليوم الأول نجح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تحقيق الصدارة، تلاه نادي العين وصيفاً، وأكاديمية "بالمز الرياضية "تيم 777" في المركز الثالث.

وأكد محمد حسين المرزوقي، أن انطلاق منافسات فئة "بدون البدلة" ضمن هذه البطولة يعكس التزام الاتحاد بتوسيع آفاق المنافسة أمام اللاعبين، وصقل مهاراتهم في مختلف أنماط الجوجيتسو، موضحا أن الاستثمار في فئات الناشئين يشكل ركيزة أساسية لبناء جيل قادر على تمثيل الدولة في الاستحقاقات الإقليمية والدولية.

وقال إن منافسات بدون البدلة تعد تحدياً مختلفاً في رياضة الجوجيتسو حيث تركز على السرعة والمرونة والقراءة التكتيكية وأكد الحرص على إدراجها لتطوير مهارات اللاعبين، وتهيئتهم لمتطلبات المنافسات العالمية، وبناء جيل متكامل قادر على التأقلم مع مختلف أنماط اللعب.

وأضاف أن البطولة، تأتي بالتزامن مع عام الأسرة، وتجسد نموذجاً عملياً لدور الرياضة في تعزيز الترابط الأسري، ويشكل حضور أولياء الأمور وتشجيعهم عاملاً محورياً في ترسيخ الثقة والانضباط لدى الأبناء، وتعزيز قيم الالتزام والمثابرة التي تنعكس إيجاباً داخل الأسرة والمجتمع.

وقال إبراهيم محمد مسباحي، والد اللاعب زايد من أكاديمية أدما الذي يشارك في البطولة بفئة تحت 12 عاماً وزن 42 كجم: "يشارك زايد في البطولة للمرة الأولى، وهو يمارس الجوجيتسو منذ سنة واحدة، إلى جانب إخوته الثلاثة، محمد وحمدان ومكتوم .. سعداء بأدائه وتحقيقه المركز الرابع.. أعتقد أن الجوجيتسو رياضة عالمية وتحظى باهتمام كبير هنا في دولة الإمارات، وتقدم للاعبين فوائد كبيرة وتعلمهم الإنضباط والثقة بالنفس والعزيمة والإصرار".

وتتواصل منافسات البطولة غداً مع منافسات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، بمشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات، في أجواء تنافسية تعزز قيم الروح الرياضية والانضباط والتميز، وتؤكد المكانة المتقدمة للجوجيتسو بوصفها رياضة تجمع الأسرة حول منصة واحدة من الطموح والإنجاز.