إلغاء 9 آلاف رحلة في أمريكا تحسبا لعاصفة شتوية كبرى

واشنطن في 24 يناير/وام/ أعلنت السلطات الأمريكية إلغاء أكثر من 9 آلاف رحلة جوية كان من المقرر إقلاعها مطلع الأسبوع وذلك مع اقتراب عاصفة كبرى يتوقع أن تخلف دمارا عبر أجزاء واسعة من البلاد، وتهدد بانقطاع التيار الكهربائي لأيام وعرقلة الطرق السريعة الرئيسية.

ووفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية" فلايت أوير" تأخرت أو ألغيت، أكثر من 3300 رحلة اليوم ، وألغيت قرابة 6000 رحلة ليوم غد الأحد.

وتلقى نحو 140 مليون شخص تحذيرات من هبوب عاصفة شتوية تمتد من نيومكسيكو إلى نيو إنجلاند.

وحذرت نشرة توقعات خدمة الطقس الوطنية من تساقط كثيف للثلوج، وتكون شريط من الجليد الكارثي يمتد من شرق تكساس إلى نورث كارولينا.

فيما حذر خبراء الأرصاد من أن الأضرار، خاصة في المناطق التي ستهطل عليها الأمطار المتجمدة بكثافة، قد تماثل الأضرار التي تسببها الأعاصير.

-خلا-