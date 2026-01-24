اكتمال الاستعدادات لانطلاق بطولة أبوظبي"الجائزة الكبرى" لرماية الشوزن غدا

العين في 24 يناير / وام/ استعرض اتحاد الإمارات للرماية الاستعدادات النهائية لانطلاق بطولة أبوظبي"الجائزة الكبرى لرماية الشوزن" التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين غدا وحتى 30 يناير الجاري.

ورحب سعادة محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية خلال مؤتمرصحفي عقد بمقر نادي العين للفروسية والرماية والجولف بمدينة العين بسعادة لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وسعادة جون هانسن نائب رئيس الاتحاد الدولي، وعدد من رؤساء الاتحادات القارية والإقليمية.

وأكد أن البطولة تحظى بأهمية خاصة نظراً لمستوى المشاركة الدولية والحضور الرفيع لمسؤولي الاتحادات الدولية والقارية، ما يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها رياضة الرماية في دولة الإمارات، ويؤكد الثقة الدولية بقدرتها على تنظيم كبرى البطولات وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

وأوضح النيادي أن البطولة ستشهد مشاركة 165 رامياً ورامية يمثلون 26 دولة، يتنافسون في مسابقات السكيت والتراب، بجوائز مالية تبلغ 300 ألف دولار أمريكي، مشيراً إلى أن استضافة البطولة في مدينة العين تأتي في إطار دعم وتطوير الرياضات الأولمبية، وتعزيز الحضور الدولي لدولة الإمارات على خارطة البطولات الرياضية العالمية.

من جانبه أكد لوسيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، أن البطولة تشهد حضور أفضل خمسة رماة على مستوى العالم، إلى جانب مشاركة واسعة من نخبة أبطال الرماية الدوليين، ما يعكس الأهمية المتزايدة للبطولة على الصعيد الدولي.

وأعرب روسي عن شكره وتقديره لقيادة دولة الإمارات على استضافة البطولة، مؤكداً أن الاتحاد الدولي للرماية يُشرف سنوياً على تنظيم أكثر من 50 بطولة دولية، وتُعد بطولة أبوظبي الكبرى، التي تُدرج لأول مرة ضمن بطولات الاتحاد الدولي، محطة مهمة على أجندته، وأعرب عن أمله في أن تستمر البطولة بشكل سنوي.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للرماية بجاهزية المنشآت الرياضية المخصصة للبطولة في نادي العين للفروسية والرماية والجولف التي تم تشييدها وفق أعلى المعايير العالمية وتوفير المتطلبات الفنية والتنظيمية لضمان نجاح المنافسات.

وثمن جهود اللجنة المنظمة لإنجاز الترتيبات خلال فترة زمنية قياسية.

بدوره أشار سعادة محمد وهدان رئيس لجنة الشوزن في الاتحاد الدولي للرماية، إلى الاستعدادات التنظيمية الكبيرة في نادي العين للفروسية والرماية واللجنة المنظمة لاستضافة الحدث التنافسي الكبير بمشاركة نخبة الرماة عالميا.