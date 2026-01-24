سكة للفنون والتصميم يقدم منصة إبداعية عالمية في حي الشندغة التاريخي

دبي في 24 يناير/ وام / تقام فعاليات مهرجان سكة للفنون والتصميم في حي الشندغة التاريخي خلال الفترة من 23 يناير وحتى الأول من فبراير المقبل ضمن Yستراتيجية جودة الحياة في دبي حيث يقدم أجندة غنية بالمعارض والبرامج والأنشطة المتنوعة وعروض الأداء والفن التشكيلي إلى جانب تجارب مبتكرة في فنون الطهي بما يسهم في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية التي تمثل ركيزة أساسية في اقتصاد دبي الإبداعي.

وفي هذا الإطار تقدم هيئة الثقافة والفنون في دبي عبر النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سكة للفنون والتصميم مساحات ملهمة وأعمالا فنية وإبداعية متميزة وذلك تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة الهيئة بهدف توفير منصة مبتكرة تجمع مختلف أشكال الفنون وتحتفي بالمبدعين والفنانين الرواد والناشئة من دولة الإمارات ودول الخليج والمنطقة بما يعزز مكانة دبي مركزا عالميا للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وأكدت خلود خوري مدير إدارة التصميم في دبي للثقافة مدير مهرجان سكة للفنون والتصميم أن المهرجان يواصل دوره في دعم منظومة الفنون والإبداع وتمكين أصحاب المواهب المحلية وتحفيزهم على مواصلة التميز وإثراء المشهد الفني الإماراتي، مشيرة إلى أن سكة رسخ مكانته مع مرور الوقت كمنصة فنية بارزة تعرض أهم الممارسات الإبداعية وتسهم في فتح آفاق جديدة أمام أصحاب الكفاءات المميزة وتمكينهم من التعبير عن أفكارهم ووجهات نظرهم وتبادل الخبرات مع نظرائهم من رواد الفن في المنطقة والعالم.

وأضافت أن النسخة الحالية تتميز بتنوع أفكارها وتفرد أعمالها التي تعكس رؤى فنية متنوعة من مختلف أنحاء العالم وتمنح المشاركين مساحة واسعة للتجريب الفني.

ويشهد المهرجان مشاركة أكثر من 450 مبدعاً وفناناً يعرضون ما يقارب 250 عملاً فنياً موزعة على 16 بيتاً ذات تخصصات فنية متعددة تحتضن تجارب إبداعية متنوعة تشمل أعمالاً تركيبية ومنحوتات ومساحات تفاعلية مستلهمة من شعار رؤى دبي سرد هويتنا المستقبلية ومن بينها بيت فن الأماكن العامة وبيت الفنون البصرية وبيت الفن والتكنولوجيا وبيت الخزف وبيت التصوير وبيت التصميم إلى جانب البيت الخليجي وبيت الثقافة الحضرية وبيت الأكاديميا وبيت فنون الطهي والبيت الدولي بيت اليابان.

ويتضمن برنامج الحدث الذي يندرج ضمن موسم دبي الفني عرض 11 جدارية و7 أعمال فنية تفاعلية عامة و6 أعمال وتركيبات فنية عامة إضافة إلى أكثر من 500 ورشة عمل و30 جلسة حوارية تناقش أبرز توجهات القطاع الفني عالمياً.

ويستضيف المسرح الرئيسي على خور دبي نحو 55 عرضاً موسيقياً حياً إلى جانب عروض أوركسترا وجوقات ومسيرات موسيقية ما يضفي أجواء ثقافية نابضة بالحياة ويعزز تجربة الزوار طوال فترة المهرجان.