الإمارات ترفع رصيدها إلى 38 ميدالية ملونة في البطولة الخليجية للسباحة بأبوظبي

أبوظبي في 24 يناير / وام / رفع منتخب الإمارات للسباحة حصيلته إلى 38 ميدالية ملونة مع ختام منافسات اليوم الثاني أمس من بطولة دول مجلس التعاون الخليجي الـ30 للسباحة، والمقامة حالياً في المسبح الأولمبي بالمركز الرياضي في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، بمشاركة 200 سباح وسباحة يمثلون 6 دول.

ووصل منتخب الإمارات للسيدات إلى 19 ميدالية ملونة بواقع 12 ذهبية و6 فضيات وبرونزية واحدة، ليتفوق على منتخبات البحرين، والكويت، والسعودية في هذه الفئة.

وبالنسبة لمنتخب الرجال فوصل إلى 19 ميدالية ملونة، بينها 10 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات، وسط سباقات قوية شهدت تنافساً حاداً مع منتخبي الكويت والسعودية.

وكان المنتخب الوطني للرجال والسيدات قد حقق 20 ميدالية ملونة في انطلاقة منافسات البطولة يوم الخميس.

وفي المقابل قدم المنتخب الكويتي واحدة من أفضل بداياته في البطولة محققاً 33 ميدالية في فئة الرجال، بينها 14 ذهبية، ليكون الأكثر حصداً للذهب في هذه الفئة، بينما جمع المنتخب السعودي 32 ميدالية متنوعة، من بينها 10 ذهبيات، ليحافظ على حضوره القوي في منافسات الرجال.

كما سجل المنتخب القطري 15 ميدالية في اليومين الأولين، مقابل 11 ميدالية لمنتخب البحرين، و7 ميداليات لمنتخب عمان.