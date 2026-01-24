هيثم بن صقر القاسمي يتوج رين تارامي بطلاً للمرحلة الثانية من طواف الشارقة الدولي

الشارقة في 24 يناير/ وام / برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توّج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، الدراج رين تارامي من فريق كينان الياباني بطلاً للمرحلة الثانية من طواف الشارقة الدولي الحادي عشر، التي أقيمت اليوم.

وحلّ في المركز الثاني الدراج مارسين بودنسكي من فريق بنك «إم بي إتش» الهنغاري، فيما جاء أدني فان إنجلن من فريق ترينجانو الماليزي في المركز الثالث.

وحملت المرحلة الثانية اسم «الجبيل»، وبلغت مسافتها 129.56 كيلومتراً، وانطلقت من سوق الجبيل في الشارقة، وصولاً إلى سوق الجبيل في مدينة كلباء، واتسمت بمستوى عالٍ من الإثارة والمنافسة، وأسفرت عن بروز أسماء جديدة مقارنة بالمرحلة الأولى.

وشهد انطلاقة المرحلة كل من الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى جانب سعادة عبدالله سلطان الدح رئيس اللجنة المنظمة، وسعادة محمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، والعقيد الدكتور جاسم محمد بن هده السويدي نائب المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني بشرطة الشارقة.

كما شهد مراسم الختام وتتويج الفائزين سعادة داتو أمارجيت سينغ رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، وسعادة المهندس منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وسعادة علي حميد رئيس الاتحاد العراقي للدراجات، والدكتور أشرف محمد الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، وسعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي رئيس المجلس البلدي بمدينة كلباء، وعدد من المسؤولين والقيادات الرياضية.

ونجح رين تارامي في حصد القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في المرحلة برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، إضافة إلى القميص الأخضر لصاحب أفضل نقاط للسرعة برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والقميص الأحمر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات برعاية بلدية الشارقة.

وفاز بالقميص الأبيض لأفضل دراج تحت 23 سنة، برعاية قناة الشارقة الرياضية، الدراج ألمر بوفقر من فريق «الإمارات جين زد»، وتسلمه نيابة عنه زميله عبدالله جاسم، فيما نال الدراج راشد البلوشي من منتخب الإمارات قميص علم الدولة، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، لأفضل دراج إماراتي في زمن المرحلة.

ويستأنف الطواف منافساته بإقامة المرحلة الثالثة «الحيرة» صباح غدا الأحد لمسافة 9.81 كيلومتر، وتنطلق وتختتم في بلدة الحيرة.

ويصاحب المرحلة تنظيم سباق «ضد الساعة» لأصحاب الهمم لفئتي الكراسي المتحركة (H) والدراجات الخاصة (C)، إضافة إلى سباق للشباب، حيث تنطلق هذه السباقات عند الساعة 9 صباحاً.