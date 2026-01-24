27 فريقاً تتأهل لنهائيات "تحدي المجتمع" في النسخة السابعة لألعاب دبي

دبي في 24 يناير / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لـ"ألعاب دبي"، عن تأهل 27 فريقاً للمشاركة في نهائيات فئة "تحدي المجتمع"، ضمن النسخة السابعة من "ألعاب دبي"، وذلك عقب التصفيات التأهيلية التي أقيمت اليوم في "داماك هيلز-1".

ويتم تنظيم هذه النسخة من "ألعاب دبي" بشراكة رسمية من دي بي ورلد، وشراكة ماسية مع مجموعة "داماك"، وشركة الإمارات العامة للبترول "امارات"، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

واستقطبت تصفيات تحدي المجتمع مشاركة أكثر من 200 لاعب ضمن 42 فريقاً، ما يعكس نجاح البطولة في ترسيخ نمط الحياة النشط والصحي بين مختلف فئات المجتمع.

وستواجه الفرق المتأهلة حامل لقب تحدي المجتمع من نسخة ألعاب دبي 2025، والذي يعود للدفاع عن لقبه في نسخة هذا العام أمام مجموعةٍ من الفرق الرياضية المتميّزة.

وأكدت اللجنة المنظمة لألعاب دبي، أن البطولة باتت اليوم الحدث الأبرز في الأجندة الرياضية في إمارة دبي، لا سيما في الرياضات الجماعية، مشيرة إلى أن هذا النجاح يؤكد ريادة دبي في القطاع الرياضي، من حيث مستويات التنظيم الاحترافي، والأثر الاجتماعي، والصدى العالمي المشهود له بالنمو المتواصل للفعاليات الرياضية التي تنظمها الإمارة.