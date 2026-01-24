"إيكرس 2026" يكشف عن مشاريع عقارية مبتكرة تواكب أحدث الممارسات العالمية في الاستدامة

الشارقة في 24 يناير / وام / شهد معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2026"، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالتعاون مع "ليدر لتنظيم المعارض" في مركز إكسبو الشارقة، إقبالاً كبيراً من المستثمرين والزوار، مع مشاركة غير مسبوقة لأكثر من 120 جهة من كبريات شركات التطوير والاستثمار والبنوك، على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، ما يعكس المكانة المتنامية للمعرض على الصعيدين الإقليمي والمحلي.

وأكد سعادة سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورئيس اللجنة التنظيمية للمعرض، أن الحدث يمثل مرحلة متقدمة في مسار التطوير العقاري بالإمارة، مشيراً إلى أن التركيز على المشاريع المستدامة والحلول الذكية ينسجم مع الاتجاهات العالمية ويعزز من جاذبية واستقرار سوق العقارات في الشارقة بما يتوافق مع رؤية الإمارة التنموية.

وتصدرت الحلول المستدامة المشهد عبر مشاريع نوعية كبرى، حيث عرضت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" مشروع "مدينة الشارقة المستدامة 2" في منطقة الرحمانية، الذي يعتمد نموذج "التاون هاوس" ويستفيد بالكامل من الطاقة الشمسية والتنقل المستدام لضمان التوازن البيئي والاجتماعي.

وطرحت شركة "أرادَ للتطوير العقاري" مشروع "مسار 3" الذي يقدم رؤية متقدمة لإدماج الطبيعة في الحياة السكنية من خلال زيادة المساحات الخضراء ومسارات المشي وتقليل الاعتماد على المركبات. وأوضح علي النجار، مدير المبيعات في مدينة "أجمل مكان"، أن مشروعهم في منطقة الحمرية يعد نموذجاً للمجتمعات البحرية الصديقة للبيئة، مستفيداً من أعلى معدلات تدوير المياه الطبيعية في الدولة لضمان بيئة صحية ومستدامة.

وعلى صعيد الفرص الاستثمارية الجديدة، شاركت شركة "كي بي إتش للتطوير العقاري"، إحدى شركات مجموعة الراسخون، لأول مرة في المعرض لإطلاق مشروع "برج الوطن" في منطقة النخيل 2 في إمارة عجمان، حيث أوضح خليفة بن حارب المهيري، المدير العام للشركة، أن المعرض يمثل منصة مثالية لتعزيز الهوية الجديدة للشركة تحت شعار "نبني بثقة ونضيف قيمة"، مؤكداً أن المشروع يوفر قيمة سكنية واستثمارية طويلة الأمد تدعم مكانة الإمارات كوجهة عالمية للعيش.

وتتواكب هذه العروض مع مجموعة واسعة من التسهيلات الحكومية وخطط السداد المرنة التي يوفرها المعرض لمختلف شرائح المستثمرين.