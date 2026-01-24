باتريك ريد يحافظ على صدارة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" للجولف

دبي في 24 يناير/ وام / حافظ الأمريكي باتريك ريد على صدارة الترتيب في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف، المقامة حالياً على ملعب المجلس بنادي الإمارات للجولف، وذلك مع ختام منافسات الجولة الثالثة التي أقيمت اليوم.

وتُختتم غداً منافسات النسخة الـ37 من البطولة، وسط ترقب لهوية البطل في ظل المنافسة القوية بين نخبة من أفضل لاعبي العالم، في البطولة التي تُعد المحطة الأولى ضمن سلسلة رولكس في «السباق إلى دبي» ضمن جولة دي بي ورلد.

وسجل ريد، المتصدر لليوم الثاني على التوالي، 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة بمجموع 67 ضربة، ليرفع رصيده الإجمالي إلى أربع ضربات تحت المعدل، مؤكداً استمراره في تقديم أداء ثابت خلال البطولة.

ويبتعد ريد بفارق أربع ضربات عن الإسباني ديفيد بويغ، الذي قدم جولة مميزة سجل خلالها ست ضربات تحت المعدل، ليتقدم إلى المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 10 ضربات تحت المعدل.

وشهدت الجولة الثالثة عودة قوية للنرويجي فيكتور هوفلاند، بطل نسخة عام 2022، بعدما سجل سبع ضربات تحت المعدل بمجموع 65 ضربة، ليحتل المركز الثالث بإجمالي تسع ضربات تحت المعدل، متساوياً مع الإنجليزي أندي سوليفان.

من ناحية أخرى خرج الإنجليزي تيريل هاتون، حامل اللقب، حسابياً من دائرة المنافسة، بعدما اكتفى برصيد ضربة واحدة تحت المعدل في ختام الجولة الثالثة، إثر تسجيله أربع ضربات فوق المعدل في هذه الجولة.