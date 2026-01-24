الجزيرة يلتقي الأهلي القطري غداً للمنافسة على "كأس التحدي"

أبوظبي في 24 يناير/ وام / يلتقي فريق الجزيرة مع الأهلي القطري غداً في استاد محمد بن زايد بأبوظبي الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات للمنافسة على "كأس التحدي" ضمن لقاءات بطولة كأس السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم بنسخته الثالثة.

وتعد هذه هي المشاركة هي الأولى لفريق الجزيرة في البطولة، اذ يطمح لتحقيق أول ألقابه فيها، وكذلك فريق الأهلي.

وتقام البطولة بمشاركة 8 فرق من الإمارات وقطر للمنافسة على 4 ألقاب.

وأعلن نادي الجزيرة ختام تدريباته اليوم في استاد محمد بن زايد استعداداً للمباراة المرتقبة غداً.

وقال مارينوبوشيتش مدرب فريق الجزيرة خلال المؤتمر الصحفي للقاء: سنواجه منافساً صعباً للغاية، نكن له كل الاحترام، ولكن المباريات النهائية دائما ما تأتي بظروف مغايرة، ولذا علينا وضع كامل التركيز والطاقة من أجل الفوز والتتويج بالكأس.

وأضاف: نأمل أن تنعكس أجواء التركيز الحالية للفريق على مباراة الغد وأن نحقق هدفنا من اللقاء.

من جانبه قال يونس علي مدرب فريق الأهلي: ندخل لقاء الغد برغبة كبيرة في تحقيق فوز يسمح لنا بالتتويج باللقب.

وأضاف: لا أركز في نتائج بقية الفرق في بطولة السوبر، الأهم بالنسبة لي الآن هو فريقي والعمل معه من أجل تحقيق هدفنا بالفوز وتحقيق الكأس.