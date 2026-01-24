ترامب يهدد كندا برسوم 100% ردا على تقاربها التجاري مع الصين

واشنطن في 24 يناير / وام / لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية فورية بنسبة 100% على جميع الواردات الكندية إذا مضت أوتاوا في تنفيذ اتفاقها التجاري مع بكين، محذرا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة "تروث سوشيال" من العواقب المحتملة لهذا القرار، ومن أن تصبح بلاده منفذا خلفيا لتدفق البضائع الصينية إلى السوق الأمريكية.

ويأتي هذا التصعيد، الذي يهدد بزعزعة العلاقات الاقتصادية الراسخة بين البلدين، كرد فعل مباشر على الاتفاق المبدئي بين كندا والصين لتخفيض الرسوم المتبادلة على السيارات الكهربائية الصينية مقابل منح تسهيلات للصادرات الزراعية الكندية، وهو ما اعتبرته واشنطن إضعافا للتحالف القائم، خاصة وسط تصاعد التوترات السياسية بين الطرفين ومساعي أوتاوا لتنويع علاقاتها التجارية قبيل استئناف مفاوضات التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

-خلا-