الفارسة البريطانية كيتي تتصدر دولية الشراع "فئة النجمتين" لقفز الحواجز

أبوظبي في 24 يناير/ وام / أحرزت الفارسة البريطانية كيتي سبيلر مع الجواد "زد سفن بينك بانذر"، كأس بطولة الشراع الدولية فئة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، بحواجز ارتفاعها 145 سم، بزمن التمايز 37.84 ثانية، مساء اليوم بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي.

وتنافس في هذه الفئة 36 فارسا، انتقل 7 منهم إلى جولة التمايز، وأكملها 6 دون خطأ، وجاء ثانياً الفارس السعودي رمزي الدهامي، وثالثاً الفارس المصري محمد أشرف عبد الله.

وشهدت "جولة الماس"، بمواصفات الجولة الواحدة بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، ضمن المنافسات الدولية فئة الأربع نجوم، فوز الفارس البريطاني أليكساندر مكلين، مع الفرس "كاليكست هارتبريكر زد"، محققا 68.71 ثانية.

وحقق الفارس اللبناني رواد سعد مع الفرس "سيدني" لقب أولى المنافسات الدولية من جملة 3 منافسات، تضمنتها بطولة الشراع لفرسان القفز من فئة المبتدئين المتقدمة، برعاية إسطبلات الشراع، مسجلاً 23.16 ثانية في المرحلة الثانية.

وتألق البطل مجددا في المنافسة الدولية الثانية لفئة المبتدئين برعاية إسطبلات الشراع، بمواصفات الجولة الواحدة، وخلالها أكمل الفارس اللبناني ثنائية مع الفرس "سيدني"، مسجلا 51.94 ثانية.

وحصد فرسان الإمارات المراكز من الأول إلى الرابع في ثاني المنافسات الدولية لفرسان القفز من فئة الـ(جونيورز) بحواجز الـ 130 سم، عبر علي شهاب، وسعود محمد المعيني، وصالح مفرج الكربي، وفاطمة يوسف.

وفاز الجواد "بينك فلويد في آند في" بقيادة الفارس سيف عويضة الكربي، في نهائي منافسات البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ 120 سم، بجولة التمايز مسجلا 39.19 ثانية.

وتصدر الفارس حسان ماجد النعيمي مع الجواد "شارلي براون"، المنافسة الثانية لفرسان القفز من فئة الأشبال، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ115 سم، بزمن قدره 26.05 ثانية.