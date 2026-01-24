سباق سلطان بن زايد الدولي للقدرة ينطلق غدا في قرية بوذيب

أبوظبي في 24 يناير/ وام/ تستأنف يوم غد الأحد فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد الدولي للقدرة، بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم.

وأعلنت اللجنة المنظمة إقامة سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد الدولي للقدرة لمسافة 160 كلم والمصنف دولياً بنجمتين، على مدار يومي الأحد والاثنين، وتبلغ مسافة اليوم الأول 80 كلم، والثاني 80 كلم أيضا، ويقام بالتزامن مع الجولة الأولى يوم غد سباق الشباب والناشئين الدولي لمسافة 100 كلم "فئة النجمة".

وأكدت اللجنة اكتمال جميع الترتيبات الفنية، وإجراء الفحوصات البيطرية للخيول المشاركة اليوم، تمهيدا لاعتماد القوائم النهائية قبل انطلاق السباق فجر يوم غد الأحد على ميادين القرية.