فوز الإفريقي وأهلي طرابلس والوحدة السوري في بطولة دبي لكرة السلة

دبي في 24 يناير/ وام / افتتح فريق الإفريقي التونسي مشواره في بطولة دبي الدولية لكرة السلة بنسختها الـ35 بالفوز على فريق زامبوانغا الفلبيني بنتيجة 96-77، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات المجموعة الثانية على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي.

وبهذا الفوز، يتقاسم الإفريقي صدارة المجموعة الثانية مع فريق أهلي طرابلس الليبي، الذي حقق بدوره فوزه الأول في البطولة بتغلبه على بيروت اللبناني بنتيجة 85-75، ملحقاً الخسارة الأولى بالفريق اللبناني، الذي كان قد استهل مشاركته أمس بالفوز على الكرامة السوري.

وشهدت منافسات اليوم الثاني من البطولة فوز الوحدة السوري على النصر بنتيجة 87-65، ضمن منافسات المجموعة الأولى، لتكون الخسارة الثانية لفريق النصر بعد خسارته في مباراة الافتتاح أمام الاتحاد الليبي أمس.

وعلى هامش مباريات اليوم الثاني، أقامت اللجنة المنظمة فقرة استعراضية في فنون كرة السلة تحت عنوان "دنك شو"، بمشاركة فريق متخصص، إلى جانب مسابقة للرميات الساحقة بمشاركة عدد من المحترفين الأجانب في صفوف الفرق المشاركة.

وتقام غدا 3 مباريات ضمن منافسات ثالث أيام البطولة، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع الاتحاد الليبي، وحمص الفداء مع الوحدة في مواجهة سورية خالصة بالمجموعة الأولى، وزامبوانغا الفلبيني مع الكرامة السوري في المجموعة الثانية.