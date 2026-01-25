"الحبتور" بطلاً لكأس دبي الفضية للبولو 2026

دبي في 25 يناير/ وام / توج فريق الحبتور بطلاً لكأس دبي الفضية 2026 للبولو، بعد فوزه على فريق الإمارات بنتيجة 9-7، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وتُعد البطولة إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، وشهدت مشاركة 5 فرق، بهانديكاب بلغ "20 جول".

وفي مباراة تحديد المراكز، توّج فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور بلقب كأس الترضية، عقب فوزه على فريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري بنتيجة 9-8.

وعقب ختام البطولة، قام سعيد بن دري نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو بتتويج فريق الحبتور بكأس البطولة والميداليات الذهبية، كما سلّم فريق الإمارات كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، فيما قام محمد الرقباني عضو مجلس إدارة الاتحاد بتتويج فريق ذئاب دبي بكأس الترضية، وفريق جهانجيري بكأس الوصافة.