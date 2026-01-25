الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم المنتدى الشبابي في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أبوظبي في 25 يناير/ وام / نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، ضمن برنامجه الثقافي المتكامل وعلى هامش مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، المنتدى الشبابي في جامعة بدر بالقاهرة، تحت شعار "دور الشباب في التنمية الثقافية"، وذلك في إطار رؤيته الهادفة إلى تمكين الطاقات الشابة، وتعزيز إسهامها النوعي في الحراك الثقافي والمعرفي، وترسيخ دورها كشريك فاعل في تحقيق استدامة التنمية الثقافية.

وأكد الأرشيف والمكتبة الوطنية، من خلال محاور المنتدى، أن دور الشباب في الفعاليات الثقافية والتنموية يتجاوز الأطر التنفيذية التقليدية، ليشمل إسهامات فكرية وإبداعية تسهم في تطوير أدوات العمل الثقافي وتجديد أساليبه، بما يواكب التحولات الرقمية والمعرفية المتسارعة، ويعزز من فاعليته وتأثيره المجتمعي.

وجاءت الندوة انطلاقًا من رؤية الأرشيف والمكتبة الوطنية التي تضع الاستثمار في الإنسان، ولا سيما فئة الشباب، في صدارة أولوياتها، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء الوعي الثقافي، وصون الذاكرة الوطنية، وضمان استدامة نقل المعرفة بين الأجيال، وتعزيز الهوية الثقافية العربية.

وشهدت الندوة إقبالًا كبيرًا من طلاب الجامعة والشباب المهتمين بالشأن الثقافي، واكتسبت أهميتها من تركيزها على فئة الشباب باعتبارها المحرك الرئيس للتغيير الثقافي وصناعة المستقبل، وحلقة الوصل بين الموروث الثقافي وأدوات العصر الحديث.

ويأتي تنظيم المنتدى الشبابي ضمن برنامج ثقافي متكامل يقدمه الأرشيف والمكتبة الوطنية خلال مشاركته في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بهدف تعزيز الحوار الثقافي، وتبادل الخبرات، وإبراز التجارب الرائدة في مجالات التوثيق والمعرفة والعمل الثقافي المؤسسي.