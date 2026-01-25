الجواد "عدي" يتصدر كأس الجولة الأولى لماراثون العين

العين في 25 يناير/ وام / اختتم نادي العين للفروسية والرماية مساء أمس السباق السابع في الموسم بمشاركة 116 من الخيول العربية الأصيلة، والمؤلف من 8 أشواط، وإجمالي جوائزه 540 ألف درهم.

وأحرز الجواد "عدي" لمحمد أحمد العبري، بإشراف محمد المحروقي وقيادة آدم البلوشي لقب كأس الجولة الأولى من سلسلة ماراثون العين، للخيول العربية الأصيلة عمر 5 سنوات فما فوق في الشوط الثامن لمسافة 3200 متر، وجوائزه 110 آلاف درهم.

وحققت المهرة "بلسم" لياس للسباقات بإشراف ايريك ليجري، وقيادة صمويل ليجري الفوز في الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات لمسافة 2000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

وتوج "رعد المبارك" للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف أنتوني جاميل، وقيادة سام هتشكوت، بلقب الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة، عمر 5 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، وجوائزه 80 ألف درهم.

وتصدرت الفرس "إتش إم الشامخة" لإسطبلات ليوا، بإشراف سعيد الشامسي، وقيادة قيس البوسعيدي، الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

وهيمنت المهرة "لؤلؤة" للشيخ فيصل حمد آل ثاني، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون، على الصدارة في الشوط الرابع على لقب سباق الخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

وتمكن "إي أس دومان" للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة ريتشارد مولن، من الفوز بلقب الشوط الخامس (أ) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات) لمسافة 1000 متر، وجوائزه 40 ألف درهم.

وانتزعت المهرة "مزنة أن أف" للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة تاج أوشي، لقب الشوط السادس (ب) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات) لمسافة 1000 متر، وجوائزه 40 ألف درهم.

ونجح "إف يرتاد" للغربية للسباقات، بإشراف سهيل المزروعي، وقيادة سيلفستر دي سوزا، في الفوز بالشوط السابع للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

توج الفائزين محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام على السباقات، وعلى فاروق مدير الفروسية بالنادي.

وأكد الرحماني، أن السباقات على مضمار العين حققت نجاحا كبيرا، مشيرا إلى إجراء تحسينات في المضمار، لضمان أعلى معايير الجودة التي تتماشى مع مكانة السباقات، وتقديم مستويات مميزة للخيول المشاركة.

كما أثنى على الحضور الجماهيري اللافت، لاسيما أن الأرقام المسجلة تؤكد تزايد أعدادها، والشغف بمتابعة المنافسات، بما يرسخ مكانة مضمار العين على مستوى الدولة، مشيراً إلى ترتيبات وخطط تستشرف المستقبل، تتضمن دراسات هندسية لتطوير المنشآت والمرافق، بهدف تعزيز مكانة النادي والسباقات.