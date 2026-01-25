مهرجان الوثبة للتمور يختتم دورته الثالثة ويكرم الفائزين في مسابقاته المتنوعة

أبوظبي في 25 يناير/ وام / اختتم مهرجان الوثبة للتمور أمس فعاليات دورته الثالثة التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وضمن مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، بمشاركة واسعة من مزارعي النخيل والمنتجين والفنانين والمصورين والطهاة من مختلف إمارات الدولة.

وتوج سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة محمد سيف النيادي مدير عام مهرجان الشيخ زايد، الفائزين في مسابقات المهرجان التي شملت مزاينة التمور، ومسابقة تغليف التمور، ومسابقات الرسم الحي، والتصوير الفوتوغرافي، والطهي.

وتوج الفائزون في مزاينة التمور التي جرت خلال أيام انعقاد المهرجان لفئات "نخبة الوثبة، والدباس، والخلاص، والفرض، والشيشي، وبومعان، والزاملي"، وبلغ عدد المشاركين في المسابقة 101 قدموا 5525 كيلو من التمور، ورصدت جوائز بلغت 280 ألف درهم لعشرة فائزين.

كما توج الفائزون في مسابقة تغليف التمور في فئتين «بدون إضافات» و«المحشوة» بمشاركة 39 متسابقاً قدموا 780 كيلوجراماً من التمور، وبلغت جوائز المسابقة 135 ألف درهم لكل فئة لعشرة فائزين.

وسجل "مزاد التمور" الذي انعقد ضمن فعاليات المهرجان بيع 3403 كيلوجرامات من التمور، بقيمة إجمالية بلغت 152500 درهم، ما يعكس حجم المشاركة الكبير من المزارعين والمنتجين، ودور المهرجان في توفير منصة تسويقية متخصصة للتمور الإماراتية.

وشهد المهرجان تكريم سعادة محمد سيف النيادي مدير عام مهرجان الشيخ زايد الشريك الاستراتيجي للمهرجان، وسعادة مبارك القصيلي المنصوري مستشار مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية داعم المهرجان.

وقال سعادة عبيد خلفان المزروعي إن الدورة الثالثة من مهرجان الوثبة للتمور حققت نجاحاً واضحاً في ترجمة جهود الهيئة في دعم قطاع النخيل، ورفع جودة الإنتاج المحلي من التمور بتوفير بيئة تنافسية تسهم في تطوير الممارسات الزراعية والصناعات المرتبطة بها، مشيراً إلى أن تنظيم المهرجان يعكس اهتمام الهيئة بالحفاظ على الموروث الزراعي، وترسيخ حضوره بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ويخدم المجتمع المحلي.

وأكد أن المهرجان نجح في تحقيق أهدافه المتمثلة في تشجيع المزارعين على تحسين الإنتاج، وتعزيز فرص تسويق التمور، وإتاحة المجال لتبادل الخبرات بين المشاركين، إلى جانب دعم المبدعين في مجالات الفنون البصرية والطهي والتصوير المرتبطة بالتراث من خلال الإقبال الكبير الذي شهدته مسابقاته، والمشاركة الواسعة التي وجدتها والمتابعة اليومية من جمهور المهرجان.