لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي تبحث تأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرقمي

القاهرة في 25 يناير/ وام / عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع الأول للجنة جائزة التميز الإعلامي العربي في نسختها العاشرة، برئاسة السيد طلال الهيفي رئيس لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي، والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والإتصال، ومشاركة ممثلي مصر والمغرب وموريتانيا وسوريا واليمن وليبيا.

وقال السفير خطابي في كلمة له إن إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب تقوم بعمل تصنيف للمواضيع المقترحة، موضحا أن التحول الرقمي وتأثيرات استخدامات الذكاء الاصطناعي حظيت بالنصيب الأوفر لما له من تأثيرات عميقة على أخلاقيات ومحددات وبيئة المهن الصحفية وصناعة المحتوى الإعلامي.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة الـ55 التي عقدت نوفمبر الماضي.

وأكد خطابي أهمية هذه الجائزة كونها تأتي في إطار تشجيع الجودة والتميز الإعلامي وتعزيز قدرات الإعلاميين، والعمل على إبراز النماذج الإعلامية المتميزة والارتقاء بالممارسة المهنية، والتحفيز على الابتكار والتنافس الشريف، والتجديد في الخطاب الإعلامي بمختلف روافده وتخصصاته، موضحا أن فئات الجائزة تتعلق بالإعلام المكتوب والتلفزيوني والإذاعي والرقمي.

