لاعبو الإمارات يسيطرون على صدارة سباق دبي للدراجات المائية

دبي في 25 يناير/ وام / تصدر لاعبو الإمارات منافسات سباق دبي للدراجات المائية، الذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان دبي للرياضات المائية، وشهدت الجولة النهائية منافسة قوية امتدت حتى مساء أمس على شاطئ جبل علي.

وشهد السباق مشاركة نخبة من الدراجين يمثلون 13 دولة، هي الإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، والمغرب، وجنوب أفريقيا، وروسيا، وأستراليا، وفرنسا، والمجر، والنمسا، وجزر كايمان، وقدم المشاركون مستويات فنية مميزة في مختلف الفئات التخصصية.

وقام محمد حارب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، حيث تنافس المشاركون على جوائز مالية بلغت 351 ألف درهم.

وفي فئة الاستعراض الحر، توج راشد علي الملا بالمركز الأول، متقدماً على المغربي ياسين فضلي في المركز الثاني، والجنوب أفريقي رينارد إسترهويزن في المركز الثالث.

وحقق سلمان العوضي المركز الأول في فئة جالس جي بي 2، يليه عامر حوير ثانياً، وخالد المازمي ثالثاً، فيما توج سهيل راشد الطاير بلقب فئة واقف جي بي 2، أمام الكويتي ناصر الرجيب، وسعود العوضي.

وفي فئة جالس جي بي 3، حل جمال الجناحي أولاً، يليه سيف الشويهي، ثم المجري ألبرت أغنيس، بينما فاز عبدالله يونس بالمركز الأول في فئة واقف ناشئين جي بي 3، أمام زايد الحمادي ومحمد راشد الطاير.

وتصدر حمدان الحتاوي فئة واقف ناشئين جي بي 3، متقدماً على الفرنسي ميلو دولياش، ومحمد حريز، فيما كسب سعود محمود العوضي لقب فئة واقف جي بي 4، يليه علي العلي وسيف الشويهي.

وفي فئة جالس محترفين جي بي 1، أحرز الكويتي يوسف عبدالرزاق المركز الأول، أمام المجري كازا جيورجي، وجاء خالد المازمي ثالثاً، بينما فاز الأسترالي كيفن ريترر بلقب فئة واقف محترفين جي بي 1، متقدماً على عمر الراشد وعلي العلي.

أما فئة واقف مخضرمين جي بي 2، فقد شهدت فوز الفرنسي ستيفن دولياك بالمركز الأول، يليه راشد الطاير، وحريز بن حريز، في حين سيطر الدراجون الكويتيون على المراكز الثلاثة الأولى في فئة جالس جي بي 4، وهم أحمد عبدالعزيز الخضري، وشاهين رمضان، وفواز عيسى.

وأكد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن تنظيم هذه المنافسات يأتي في إطار استراتيجية النادي 2025–2027، الهادفة إلى دعم رعاية المواهب وتحفيز مختلف الفئات العمرية على ممارسة الرياضات البحرية.